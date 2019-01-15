Адвокат скандального Харви Вайнштейна отказывается от дела о секс-скандале, – СМИ

История вокруг скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна продолжается уже больше года. Сейчас продюсер, которого неоднократно обвиняли в секс-скандале, находится под домашним арестом, а вот его адвокат Бенджамин Брафман хочет отстраниться от скандального дела.

Об этом сообщают журналисты в издании NBC.

Тайный источник рассказал, что адвокат больше не намерен продолжать дело Вайнштейна и защищать его перед судом. Пока официальной информации об окончательном решении адвоката нет, однако в случае правдивости информации самоотвод должен одобрить только судья.

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В СМИ добавляют, что причиной такого отказа от дела стали разногласия между мужчинами, характер которых неизвестен. Представители канала отметили, что Харви Вайнштейн недавно встречался с командой адвокатов для выработки стратегии защиты в суде. Поэтому, можно предположить, что информация в отношении адвоката является достоверной.



Харви Вайнштейн и жертвы его сексуальных домогательств/ 24 канал

В чем заключается скандал с Харви Вайнштейном?

Секс-скандал с голливудским продюсером вспыхнул в 2017-м. Более 100 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. После огласки в США началась масштабная кампания против сексуального насилия. Вайнштейну предъявлены официальные обвинения, правда, только в совершении трех преступлений сексуального характера. А вскоре после этого – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени какую-либо свою вину отрицает.