Домашняя вареная аджика на зиму: рецепты приготовления на любой вкус

Домашняя вареная аджика из помидоров, перца и моркови – отличная заготовка на зиму. Такая аджика замечательного дополнит блюда из мяса и рыбы, а также может служить как хорошая приправа к супу или борщу.

Аджику можно приготовить двумя способами – варить или же закрывать в сыром виде. Для заготовок на зиму пользуются именно первым способом, ведь тогда аджику можно хранить при комнатной температуре и не бояться, что она испортится.

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Предлагаем три рецепта вареной аджики на зиму – классическую, с яблоками, а также острую. Для аджики следует использовать небольшие банки, ведь если открытая аджика будет долго стоять в холодильнике, то может потерять свой насыщенный вкус. Подавать ее можно с гречкой, рисом или макаронами. Такая приправа прекрасно дополнит мясные и рыбные блюда, или же вы можете просто намазать ее на хлеб либо использовать как соус в приготовлении бутербродов.

Вареная аджика на зиму (классический рецепт)



Рецепт вареной аджики на зиму

Ингредиенты на 1,5 л:

- помидоры – 2 кг;

- болгарский перец – 0,5 кг;

- чеснок – 200 г;

- острый перец – 2 шт. (можете взять меньше, если не любите острое);

- растительное масло – 50 мл;

- уксус 9% – 25 мл;

- сахар – 100 г;

- соль – половина столовой ложки.

Рецепт приготовления вареной аджики на зиму:

1. Помидоры почистите, помойте и снимите с них кожицу. Для этого сделайте на каждом плоде крестообразный надрез и залейте кипятком. После 1-2 минут поместите помидоры под холодную воду и снимите кожу, она будет легко отделяться от плода. Болгарский перец почистите и порежьте на 4 части. Красный острый перец очистите от семян и разрежьте на половину.

2. Помидоры, сладкий и острый перец пропустите через мясорубку. Пюре из овощей выложите в глубокую кастрюлю. Добавьте сахар, соль и масло. Варите на слабом огне 1,5 часа. Если аджика получается слишком жидкой, то увеличьте время варки.

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3. Выдавите чеснок, добавьте его в кастрюлю вместе с уксусом. Перемешайте и пробуйте на соль. При необходимости, досолите. Тушите еще 5 минут и снимите с огня.

4. Готовую аджику разливайте по предварительно простерилизованных банках и закатайте. Банки переверните, заверните одеялом и оставьте до полного охлаждения. После этого банки можно переносить в темное прохладное место.

Вареная аджика на зиму с яблоками



Рецепт аджики на зиму с яблоками

Ингредиенты на 6 л:

- помидоры – 3 кг;

- морковь – 1 кг;

- лук – 1 кг;

- кислые яблоки – 1 кг;

- болгарский перец – 3 кг;

- острый перец – 2 шт;

- чеснок – 400 гр;

- сахар – 250 гр;

- уксус – 250 гр;

- масло – 150 гр;

- соль – 2 ст.л.

Рецепт приготовления аджики на зиму с яблоками:

1. Все овощи вымойте и просушите, нарежьте крупным кубиком. С помидор снимите шкурки. Пропустите все овощи через мясорубку. Количество острого перца берите на свое усмотрение, если не любите острое, то перец можно вообще не добавлять.

2. Выложите овощную массу в глубокую кастрюлю, доведите до кипения и варите на слабом огне 1 час. За 10 минут до окончания варки добавьте уксус, сахар, соль и масло. Также добавьте пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте и варите еще 5 минут.

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3. Выкладывайте горячую аджику по простерилизованных банках и закройте их. Банки переверните, заверните одеялом и оставьте до полного охлаждения. После этого банки можно переносить в темное прохладное место.

Острая вареная аджика на зиму



Рецепт острой аджики на зиму

Ингредиенты:

- болгарский перец – 0,5 кг;

- помидоры – 2 кг;

- острый красный перец – 500 гр;

- чеснок – 300 гр;

- растительное масло – 125 мл;

- сахар – 100 гр;

- соль (не йодированная) – 60 гр;

- уксус – 200 мл.

Рецепт приготовления острой аджики на зиму:

1. Помидоры помойте и снимите шкурки. Болгарский и острый перец очистите от плодоножек и семян. Если хочется, чтобы аджика была очень острая, то в красном перце семена можете оставить. При работе с острым перцем пользуйтесь перчатками. Корень хрена также почистите.

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2. Пропустите овощи через мясорубку. Выложите массу в глубокую кастрюлю и варите в течение часа. Добавьте масло, соль, сахар, уксус и выдавленный чеснок. Перемешайте и проварите еще пару минут.

3. Выкладывайте горячую аджику по простерилизованных банках и закройте их. Банки переверните, заверните одеялом и оставьте до полного охлаждения. После этого банки можно переносить в темное прохладное место.