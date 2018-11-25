Аджику признали культурным наследием Грузии

В Грузии аджику признали элементом нематериального культурного наследия. Новый статус национального блюда закрепило Грузинское агентство охраны культурного наследия.

Отметим, что памятником нематериального наследия стала именно технология изготовления "абхазской соли и мегрельской аджики".

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Аджика – это острая ароматная пастообразная масса, которую готовят из перца, чеснока и пряных трав. Обычно блюдо красного цвета, однако получается и в зеленом варианте из-за использования другого перца.