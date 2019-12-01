Куда пойти в Киеве в декабре: афиша самых интересных событий

Вот и подходит к своему завершению 2019 год. Выдающиеся фестивали, концерты и выставки остаются позади, однако не менее эффектные и насыщенные события ждут вас в декабре! Не теряйте времени и начинайте планировать свои яркие праздничные выходные вместе с родными и друзьями.

Декабрь – месяц, наполненный огромным количеством незабываемых событий, которые подойдут для празднования как с детьми, так и с ровесниками, которые имеют разные предпочтения. Выбирайте то, что по душе, и пусть предновогодняя атмосфера будет в вашем сердце на протяжении всего месяца!

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O.Torvald

Stereo Plaza

5 декабря, 20:00

Стоимость: 500-1350 гривен

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Для Жени Галича и команды O.Torvald выдались нелегкие времена. После не самых лучших оценок на песенном конкурсе Евровидение, ранее безупречный авторитет музыкальной группы немного пошатнулся. Сам Галич сказал, что пережил трагедию, "после которой почти умер, но повзрослел на целую жизнь". И глядя на результаты, который O.Torvald демонстрирует после выхода из творческого отпуска – им можно поверить на слово. Хотя это лишнее, ведь можно послушать новый двойной альбом Diller Kaifu, который ассоциируется именно с прилагательными "более взрослый", "жесткий" и "драйвовый". Поэтому если вы фанатеете по качественной украинской рок-музыке, по команде Жени Галича или просто по жесткому саунду, то приходите 5 декабря на долгожданный концерт-презентацию в Stereo Plaza!



O.Torvald

ДахаБраха

Дворец Спорта

6 декабря, 19:00

Стоимость: 390-2450 гривен

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До бума современной отечественной музыки наши исполнители чаще всего копировали западные тренды. При качественном подходе это гарантировало минимальную, но все же популярность среди украинской аудитории, но до самобытности никто из них не дотягивал. "ДахаБраха" развивались по другому сценарию. Во-первых, сначала признание пришло к фольклорному коллективу из-за рубежа. Там оценили необычный симбиоз малоизвестной украинской культуры и прогрессивные ритмы, благодаря которым их песни звучат настолько современно. Услышать "ДахаБраха" вживую на одной из главных концертных площадок Украины – огромная редкость, а обещанное live-шоу эпических масштабов должно приковать внимание тысячи людей к четырем музыкантам на сцене.



ДахаБраха

TYGA

Stereo Plaza

7 декабря, 20:00

Стоимость: 1249-5500 гривен

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В Украине за последние годы появились свои рэп-звезды: Alyona Alyona, Alina Pash, Yarmak, YOURA, ранние "Грибы" (которые еще не стали "Grebz"). Поэтому удивить приездом американского рэп-исполнителя сейчас, даже если это номинант Grammy и других музыкальных премий, стало намного труднее. Но когда разговор заходит о скандально известном TYGA – прочь любые сомнения! Особо впечатлительные слушатели до сих пор не могут забыть его живое выступление в Одессе, поэтому долгожданный концерт в украинской столице стоит ждать. Он даже стоит того, чтобы сломя голову мчаться за билетами (но удобнее их купить онлайн) и 7 декабря в Stereo Plaza встречать аплодисментами живую легенду американского рэпа.



TYGA

Detach Acoustic Show

Caribbean Club

8 декабря, 19:00

Стоимость: 350-790 гривен

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Еще год назад от музыки Detach невозможно было спрятаться. Она находила слушателя в утренних радиоэфирах, вечерних шоу, на концертах, даже на наружной рекламе в центре вашего города! Молодые рокеры давно продемонстрировали, что умеют заставить толпу слушателей прыгать под сценой, сходить с ума и отрываться на полную. Даже когда группа заиграла вместе с камерным симфоническим оркестром, их музыка не потеряла силы первоисточника. Но этот минорный настрой продемонстрировал, что Detach могут быть другими – сентиментальными и трогательными романтиками, чья музыка вызывает желание плакать и признаваться в любви. Поэтому, если вам интересно, в каких еще амплуа могут проявить себя популярные музыканты, в каких еще форматах может прозвучать их творчество, приходите 8 декабря в Caribbean Club на их первое акустическое шоу!



Detach Acoustic Show

Brainstorm

Caribbean Club

12 декабря, 19:00

Стоимость: 890-4900 гривен

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Звуки с берегов Балтийского моря появляются не только в песнях "Сплин". Если вы действительно хотите почувствовать по-летнему солнечное тепло еще до окончания зимы – группа Brainstorm собирается презентовать в Киеве новую концертную программу "30 музыкальных историй". Самая популярная латвийская группа начала еще со школьного двора, за десятилетия написала 22 альбома, получила признание слушателей по всему миру и внесла название своего коллектива в музыкальную историю. Чего только стоит культовая Maybe, от которой мурашки по телу, а сердце начинает трепетать и подпевать знакомые мелодии. 12 декабря, в Caribbean Club, BrainStorm сыграет свою 30-летнюю историю. Латыши представят новую концептуальную программу, которая последовательно раскроет самые знаковые песни группы.



Brainstorm

Вечерний Квартал

Дворец "Украина"

15 декабря, 19:00

Стоимость: 180-3500 гривен

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Так исторически сложилось, что индустрия смеха и развлечений в Украине неразрывно связана со студией "Квартал 95". Криворожские комики уже несколько десятилетий, начиная с КВН, развлекают украинцев, заставляют их отвлечься от рабочих забот и других бытовых неприятностей. Масштабы популярности коллектива даже неловко обсуждать на людях! Вы сами знаете, чем завершилась история "фронтмена" и основателя студии Владимира Зеленского. Но даже без своего главного ведущего талантливые участники "Вечернего квартала" не останавливают комедийный конвейер. Презентация новогодней программы уже стало доброй традицией, и кто мы такие, чтобы ее нарушать? Если хотите два часа посмеяться над сатирическими скетчами, то ждем вас 15 декабря в дворце "Украина".



Вечерний Квартал

New Year Oscar: большое симфоническое шоу

Театр им. Ивана Франко

25 декабря, 16:00

Стоимость: 390-1150 гривен

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13 января 2020 года объявят номинантов премии Оскар, а 9 февраля 2020 года в театре "Долби" в Голливуде состоится церемония вручения золотых статуэток. Но чтобы погрузиться в атмосферу любимых фильмов, не обязательно ждать еще несколько месяцев. Дело в том, что находчивый и харизматичный украинский дирижер Андрей Черный подготовил новую музыкальную программу "New Year Oscar" специально для киевлян и гостей столицы. Накануне новогодних праздников вы услышите саундтреки к легендарным фильмам, увидите 100 музыкантов на главной театральной сцене Украины, но главное – почувствуете долгожданное приближение праздничного настроения!



New Year Oscar: большое симфоническое шоу

Рождественская Фабрика Грез

ВДНХ, павильон 2

до 19 января, с 10:00

Стоимость: 200 гривен

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С 1 ноября и до окончания новогодних праздников на ВДНХ открывается филиал Клавдиевской фабрики елочных украшений – "Рождественская фабрика грез". Для тех, кто хочет создать у себя, своих детей или близких, новогоднее настроение к праздникам – приходите на экскурсию по сказочной фабрике, во время которой вас ждет знакомство с волшебными эльфами, ярмарка и возможность собственными руками создать игрушку для домашней елки! Наш совет: не откладывайте свои мечты на потом! Масштабные декорации, интерактивные развлечения и ощущения, что вот-вот осуществится ваша давняя мечта. С такими приятными сказочными эмоциями хочется начать свой Новый год.



Рождественская Фабрика Грез

Выставка "Вселенная Тела"

ВДНХ, павильон 4

до 19 января, 09:00 - 21:00

Стоимость: 350-650 гривен

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Мы постоянно сталкиваемся с нюансами функционирования собственного тела, но редко задумываемся о сложных причинно-следственных связях и механизмах внутри человеческого организма. Вам повезло, что появился способ максимально доступно выучить несколько уроков по анатомии в рамках увлекательной экскурсии по выставке "Вселенная тела". Увидите, как вредные привычки влияют на работу внутренних органов и, возможно, узнаете ценный секрет долголетия! Благодарить за это стоит немецкого ученого Гунтера фон Хагенса, который в 1995 году открыл свою анатомическую выставку, где экспонатами служат настоящие забальзамированные человеческие тела. С тех пор "Вселенная Тела" стала всемирно известным научно-популярным феноменом, а в Киеве выставку уже трижды продлевали, чтобы угодить всем желающим попасть на нее.



Выставка "Вселенная Тела"

Зимняя страна на ВДНХ

ВДНХ

до 19 января

Вход на территорию парка – свободный

Каток, горки, сказочный мир Мавки из льда, Резиденция Деда Мороза, ярмарка,ароматные рождественские фуд-корты и елка на центральной площади. В начале декабря на ВДНХ уже есть все необходимые атрибуты для создания новогоднего настроения. Поэтому советуем не сидеть дома, а взять новую зимнюю привычку – проводить выходные на ВДНХ.



Зимняя страна на ВДНХ

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