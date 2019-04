Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий

Наконец киевляне согрелись после зимы – можно расслабиться и вернуться к активной жизни. Для этого стоит заглянуть в нашу афишу культурных мероприятий, так как апрель будет невероятно насыщенным: новые звезды джаза, ирландские комики, металл-группы из Бразилии и многое другое!

Доверьтесь нашему вкусу, и мы расскажем о лучших ивентах этого месяца!

Читайте также: Главные события весны в Киеве: где провести время с родными

Kovacs

Stereo Plaza

4 апреля, 20:00

Стоимость: 590-4000 гривен

Купить билеты

Кто мог представить, что Шэрон Ковакс, которая записывала первые демо-записи на подпольной студии в Гаване, после выхода сингла My Love станет "новой Билли Холидей"? А прошлогодний релиз Kovacs Cheap Smell не только избежал эффекта "второго альбома", но и подтвердил ее мощный драматический талант. После совместного турне с Робби Уильямсом ни у кого не осталось сомнений, что Шэрон – новая звезда современной джаз-музыки. В столице Украины Kovacs выступит полным музыкальным составом, а компанию им составит оркестровая секция.



Kovacs

Sepultura

Bingo

9 апреля, 20:00

Стоимость: 999-1200 гривен

Купить билеты

Десять лет верные поклонники ждали возвращения бразильской метал-группы Sepultura. За это время на украинской сцене появилось немало собственных звезд, а "комьюнити" фанатов экстремальных жанров пополнило свои ряды талантливой молодежью. С презентацией четырнадцатого альбома Machine Messiah металл-команда из Бразилии посетит три города Украины – и выступление в Киеве 9 апреля Sepultura оставили "на десерт". Концерт в клубе Bingo посвящается всем фанатам тяжелой музыки!



Sepultura

Kyiv Music Days 2019

НСК Олимпийский

12-14 апреля, 14:00

Стоимость: от 540 гривен

Купить билеты

С 12 по 14 апреля на территории НСК "Олимпийский" состоится международный форум концертной индустрии Kyiv Music Days 2019! Ключевая задача организаторов мероприятия заключается в развитии музыкальной сцены и шоу-бизнеса в Украине. Это масштабное специализированное мероприятие для работников индустрии, которые расскажут о реальном положении вещей в музыкальной сфере. В течение трех дней в "Олимпийском" будут проходить лекции, мастер-классы, семинары и дискуссии между украинскими и зарубежными специалистами. Будет очень интересно, поэтому тщательно следите за расписанием ивентов!



Kyiv Music Days 2019

Apparat

Secret Place

12 апреля, 20:00

Стоимость: 250 гривен

Купить билеты

Саша Ринг возвращается в Украину с музыкальным проектом Apparat! Если вы устали от столичных техно-вечеринок и хотите насладиться уникальным стилем немецкого электро-музыканта, то готовьтесь к потрясающему концерту на секретной локации. В новых релизах Apparat стало заметно меньше ритма, но глитч-мелодии как и раньше цепляют оригинальностью – это еще раз подтверждает, что Саша Ринг не подстраивается под модные тенденции, а создает их. Локация станет известна заранее только владельцам билетов – соглашайтесь не раздумывая!



Apparat

Latexfauna

Atlas

12 апреля, 20:00

Стоимость: 300-900 гривен

Купить билеты

Latexfauna прекрасно знают, как стать известными на всю Украину и возглавить списки хедлайнеров музыкальных фестивалей. И все это еще до выхода первого альбома, EP. Такой кредит доверия среди организаторов и слушателей не возник на пустом месте. Их расслабляющая музыка удивительным образом создает счастливую атмосферу, а на концертах невозможно найти человека с недовольным лицом. Тропические музыкальные ритмы в середине апреля окончательно согреют фанатов после зимней спячки – ждем всех желающих на выступлении Latexfauna в клубе Atlas!



Latexfauna

NDT2: Nederlands Dans Theater

Октябрьский Дворец

13 апреля, 19:00

Стоимость: 280-3200 гривен

Купить билеты

"Пять минут и ты влюбишься навсегда", "Если выбирать только один спектакль, то NDT2 – лучший вариант", – театральные критики, журналисты авторитетных изданий и фанаты искусства хореографии едины во мнении, что всем надо увидеть выступление молодой труппы Нидерландского танцевального театра. На протяжении многих лет сотни тысяч зрителей по всему миру получают творческий экстаз от работы лучших хореографов современности. Киевлянам и гостям столицы повезло еще больше, потому что NDT2 не только впервые приедут в Украину, но и покажут 4 балета за один вечер!



NDT2: Nederlands Dans Theater

LP

Дворец Спорта

14 апреля, 19:00

Стоимость: 999-3999 гривен

Купить билеты

Прошлый концерт Лауры Перголицци в Киеве вызвал невероятный ажиотаж. Сотни фанатов объединились, чтобы с помощью флешмобов продемонстрировать исполнительнице свою любовь. Этого достаточно, чтобы смело называть LP одной из самых любимых поп-рок артисток украинских меломанов. Эмоциональная, сильная, харизматичная и талантливая – Лаура Перголицци возвращается с большим сольным концертом! Ждем исполнения старых хитов и презентацию новых песен 14 апреля во Дворце Спорта.



LP

Dylan Moran

Октябрьский Дворец

17 апреля, 20:00

Стоимость: 900-2000 гривен

Купить билеты

В рамках Kyiv International Stand Up Comedy Week 2019 в Украину с концертом возвращается Дилан Моран, легендарный комик из Ирландии. Он известен благодаря уникальному абсурдному чувству юмора с частицей экзистенциальной тоски во взгляде – именно этот образ Моран применил в культовом сериале "Книжная лавка Блэка". Лирика его шуток жестокая, но правдивая, именно поэтому его так любят во всем мире. В Киеве стендап-комик выступит с новой программой Dr. Cosmos, но будьте внимательны – концерт состоится на английском языке!



Dylan Moran

Bullet For My Valentine

Stereo Plaza

22 апреля, 20:00

Стоимость: 1399-2199 гривен

Купить билеты

Bullet For My Valentine выступили в Украине прошлым летом на фестивале ZaxidFest, но верные поклонники надеялись, что рано или поздно их музыкальные кумиры вернутся с большим сольным концертом. Их ожидание вознаграждено! Мы рады сообщить, что 22 апреля одна из самых крутых металлкоровых команд Туманного Альбиона BFMV впервые выступит в Киеве! Готовьтесь услышать любимые хиты и песни с последнего релиза в дискографии группы, лонгплея Gravity 2016 года.



Bullet For My Valentine

IN FLAMES

Stereo Plaza

29 апреля, 20:00

Стоимость: 990-5500 гривен

Купить билеты

Апрельская афиша концертов особенно порадует фанатов экстремально тяжелых жанров, так как кроме BFMV и Sepultura в Киеве выступят In Flames – легендарная дэз-металл команда из Швеции! В Украину они приедут с тринадцатым альбомом I, the Mask, в котором еще более заметен переход музыкантов от металла к альтернативному року. Над релизом работала действительно звездная команда, состоящая из номинантов и лауреатов премии Грэмми: Говард Бенсон, Крис Лорд-Элджи и Тед Дженсен. Желаете ощутить безумную энергию живых выступлений In Flames? Тогда ждем вас 29 апреля на их концерте в Stereo Plaza!



IN FLAMES

Фото: пресс-служба