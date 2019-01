Куда пойти в Киеве в феврале: подборка самых интересных мероприятий

Вот и настало время последнего зимнего месяца, в котором можно будет посетить мероприятия, не менее праздничные, чем в новогоднее и рождественское время. Концерты иностранных исполнителей, праздничные действа ко Дню Валентина и Национальный отбор на конкурс Евровидение! Не пропустите самое интересное.

Если у вас еще нет грандиозных планов на февраль, то сейчас самое время их строить!

Афиша мероприятий в Киеве на февраль:

Caribbean Club

2 февраля, 19:00

Стоимость: 1490-2190 гривен

Некоторые музыкальные концерты согревают зимой не хуже горячей чашки чая. Талант музыканта из Швеции Джей-Джей Йохансона заключается в тонком умении создавать непринужденную обстановку во время выступления, разбавлять мрачные ноты романтическими мелодиями. Поклонники его творчества с нетерпением ждут предстоящего концерта – в последний раз они встречались с кумиром в далеком 2015 году. С тех пор у шведа накопилось немало новых песен! Не бойтесь поддаться меланхолическому настроению, и приходите греться 2 февраля в Caribbean Club!



Tom Odell

Stereo Plaza

5 февраля, 20:00

Стоимость: 950-2500 гривен

Британский исполнитель должен был приехать в Киев летом прошлого года, но тогда выступление на музыкальном фестивале отменили по личным причинам. В своем Facebook-профиле Том Оделл опубликовал трогательное обращение к украинским фанам, пообещав, что обязательно вернется с большим сольным концертом. Сказано – сделано, поклонники 27-летнего романтика могут штурмовать Stereo Plaza 5 января, их ждет много сюрпризов. Одним поделимся прямо сейчас – Том Оделл будет выступать не один, компанию ему составит украинская исполнительница Кристина Соловей.



Национальный отбор "Евровидения-2019"

Дворец культуры КПИ

9, 16 и 23 февраля, 18:00

Стоимость: 320-1090 гривен

Если вы следите за миром украинского шоу-бизнеса и будете болеть за наших артистов на Евровидении-2019, то не упустите Национальный отбор, где определят имя музыканта, который будет представлять Украину на международном конкурсе в Израиле. Отбор претендентов пройдет в три этапа: 9 и 16 февраля состоятся два полуфинала, а 23 февраля мы наконец узнаем имя победителя! Поддержите любимых музыкантов: Kazka, YUKO, LAUD, BAHROMA, The Hypnotunez, Ivan NAVI и многие другие!



Radio and Juliet and Quatro

МЦКИ (Октябрьский дворец)

11 февраля, 19:00

Стоимость: 280-1850 гривен

Пока Radiohead продолжают избегать живых выступлений в Украине, мы наслаждаемся романтической историей любви под аккомпанемент их музыки в балетной постановке Radio and Juliet and Quatro. Фанаты Тома Йорка и компании услышат любимые песни из альбомов "O.K. Computer", "Kid A" и "Amnesiac", а ценители танцевального искусства станут свидетелями тонкой работы хореографа Эдуарда Клюге. Всемирно известная драма Шекспира в современной рок-интерпретации стоит того, чтобы увидеть ее собственными глазами.



Oomph!

МЦКИ (Октябрьский дворец)

16 февраля, 19:00

Стоимость: 1149-2999 гривен

Немецкая группа Oomph! в этом году отмечает 30-летний творческий юбилей на сцене! При этом дружный коллектив за все это время остался неизменным – они играют вместе три десятилетия, но продолжают каждый раз подводить глаза черным карандашом и радовать фанатов отличными выступлениями. Это прекрасный повод для масштабного всемирного турне. Украина станет одной из первых стран, где меломаны первыми услышат новый альбом в исполнении кумиров, да еще и с участием симфонического оркестра, который еще больше поможет раскрыться рок-музыке Oomph!



Poets of the Fall

Atlas

19 февраля, 20:00

Стоимость: 1489 гривен

Самый популярный коллектив страны и национальное достояние Финляндии Poets of the Fall планируют зимой триумфально вернуться с концертом в Украину, чтобы порадовать киевлян новым альбомом "Ultraviolet". Финны стали относительно частыми гостями в наших краях, но фанбаза группы всегда готова встретить музыкантов с распростертыми объятиями. Харизматичность фронтмена группы Марко Сааресто, сценическое мастерство и лирические песни – это большой сольный концерт Poets of the Fall в клубе Atlas, 19 февраля.



Пласидо Доминго

Дворец "Украина"

13 февраля, 19:00

Стоимость: 1299-5999 гривен

Всемирно известный артист, признанный тенор и мастер оперного вокала – речь идет о Пласидо Доминго, который впервые посетит Украину с концертом. Обладатель двух наград Эмми, его репертуар насчитывает около 150 ведущих оперных партий. Это одно из главных событий в культурной жизни столицы, тем более, что с выдающимся певцом на одной сцене выступит Национальный академический симфонический оркестр Украины, дирижер Бернас Жорди и сопрано Анна Мария Мартинес!



Years & Years

Stereo Plaza

14 февраля, 19:00

Стоимость: 990-2940 гривен

День святого Валентина – самый романтичный день зимы независимо от погодных условий. Сердца влюбленных могут растаять даже посреди снежной бури, не говоря уже о музыкальном концерте, где романтическая атмосфера достигает своего апогея. Нельзя было придумать лучшего момента для своего первого выступления в Киеве! Группа Years & Years ранее приезжала в Украину, но только для съемок клипа "Shine" в Пуще-Водице. К празднику музыканты подготовили подарок для всех влюбленных – презентация нового альбома "Palo Santo", которая состоится 14 февраля в Stereo Plaza.



Vacuum

Caribbean Club

14 февраля, 20:00

Стоимость: 490-1959 гривен

Но если вам больше по вкусу лирические музыкальные герои из 90-х, то вам очень повезло! В День всех влюбленных с концертом приедет легендарная группа Vacuum. В давние времена синти-поп коллектив состоял из трех человек, но сейчас группа превратилась в творческую коллаборацию красавца Маттиаса Линдблума и талантливого композитора Андреаса Вальбека. Ностальгия по музыке 90-х и классика европейской поп-эстрады создадут для влюбленных невероятно романтическое настроение!



Notre Dame de Paris

Дворец "Украина"

14-16 февраля, 19:00

Стоимость: 350-1950 гривен

Для Украинский встречать влюбленные дни февраля на концерте Notre Dame de Paris уже стало доброй традицией. Привычкой, от которой крайне нелегко избавиться. Легендарная история любви из романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" оживает на сцене в исполнении ансамбля из 7 главных солистов, большого симфонического хора, более 150 артистов хора и рок-группы. Все песни исполняются на французском языке – эти голоса уже неоднократно покоряли украинцев, и готовы это сделать еще раз!



The Exploited

Клуб Бинго

25 февраля, 20:00

Стоимость: 650-1290 гривен

Не каждый день выпадает возможность побывать на концерте, посвященном 40-летнему юбилею всемирно известной панк-группы. Именно столько в 2019 году исполнилось the Exploited, чей дебютный релиз "Punks Not Dead" возродил панк-движение по всему миру. Настоящие анархисты, которые не продались за славу и деньги, но заслужили любовь своей преданной аудитории, благодаря чему лидер группы Уолтер Бьюкен стал панк-иконой современности.



Lacrimosa

Центр культуры и искусств авиационного университета

25 февраля, 20:00

Стоимость: 750-1700 гривен

Когда композитор Тило Вольфф и клавишница Анне Нурми в 1989 году собрались вместе играть музыку в жанре "дарквэйв", то и представить себе не могли, что уже скоро будут учредителями gothic metal, и останутся лучшими его исполнителями. Lacrimosa в Киеве готовятся сыграть новую концертную программу, но обещают, что на концерте прозвучат все лучшие хиты коллектива за все время существования.



