Самые громкие концерты января 2019 года: куда пойти в Киеве

Декабрь завершился празднованием Нового Года, но уже в январе нас ждет рождественское продолжение! Для того, чтобы первый месяц 2019 года не оказался менее насыщенным культурными событиями, мы подготовили для вас подборку самых крутых мероприятий Киева. Не забывайте отдыхать не только телом, но и душой – выбирайте соответствующие события и вперед.

Зимняя Страна на ВДНХ 2018-2019

Место проведения: ВДНХ

Когда состоится: 8 декабря – 10 марта

Свободный вход



Зимняя страна ВДНХ

Зимний парк развлечений Киева продолжает работать в течение всех праздничных дней, поэтому, кажется, что именно здесь с 8 декабря по 10 марта можно будет встретить половину киевских семей и гостей города. Развлечения ждут не только маленьких, но и взрослых – ледяные горки, фабрика елочных игрушек, каток, резиденция Деда Мороза, замок ледяных скульптур, фудкорт и многое другое. Приходите развлечься, провести время со своей семьей и зарядиться праздничным настроением!

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Winterra. Легенда сказочного края

Место проведения: ВДНХ

Когда состоится: 14 декабря – 20 января

Стоимость: 265-850 гривен



Winterra. Легенда сказочного края

Winterra – сказочное королевство, в котором заблудился маленький герой новой сказки от создателей "Вартових Мрій". Чтобы спасти малыша, следом отправляется его старший брат, которому спасти праздник поможет только настоящая вера в чудо и сила дружбы. Добрая и по-настоящему праздничная сказка для маленьких зрителей, и зрелищное театральное действо с использованием хореографии в стиле Cirque du Soleil и современных спецэффектов для взрослых – "Winterra: Легенда Сказочная края" станет отличным мероприятием для всей семьи!

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Олег Скрипка и оркестр НАОНИ. Рождественский концерт "Щедрик"

Место проведения: Национальный дворец искусств "Украина"

Когда состоится: 7 января, 19:00

Стоимость: 150-1150 гривен



Олег Скрипка и оркестр НАОНИ. Рождественский концерт "Щедрик"

Какое Рождество без коляды? Вот-вот, поэтому фронтмен культовых "ВВ" Олег Скрипка вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментов (НАОНИ) устроят праздничный концерт, и приглашают всех к празднованию Рождества! Олег Скрипка готов взять на себя ответственность за "Главный Рождественский вечер" и напеть колядок на всю страну. Артист исполнит традиционные напевы в сопровождении колокола оркестра бандуристов НАОНИ.

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Капелла бандуристов. "Рождественский концерт"

Место проведения: Киевский национальный академический театр опереты

Когда состоится: 15 января, 15:00

Стоимость: 150-360 гривен



Капелла бандуристов. "Рождественский концерт"

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Осталось не так много носителей самобытной украинской культуры. Национальная заслуженная капелла бандуристов Украины имени Г. И. Майбороды – "последние из могикан". Аутентичностью и почтительным отношением к истории коллектив заслужил любовь и уважение слушателей как в Украине, так и по всей Европе. На конец периода рождественских праздников капелла подготовила для киевлян программу из кантов, дум, народных песен и произведений отечественных и зарубежных композиторов. Театрализация композиций, хор и звуки бандуры передадут атмосферу праздника.

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ManSound

Место проведения: Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского

Когда состоится: 16 января, 19:00

Стоимость: 250-600 гривен



ManSound

ManSound превратили свои рождественские концерты в ежегодную традицию. Каждый год коллектив выступает для киевлян в период январских праздников и каждый раз с аншлагом! "Вокальный оркестр" состоит из шести могучих мужских голосов – теноры Владимир Сухин, Вилен Кильченко, Юрий Роменский и Артем Банарь, баритон Михаил Вандаловский и бас Рубен Толмачев. В этот вечер акапельная группа исполнит традиционные щедривки, псалмы и много других праздничных напевов.

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Jethro Tull

Место проведения: Международный центр культуры и искусств

Когда состоится: 16 января, 19:00

Стоимость: 460-3400 гривен



Jethro Tull

Jethro Tull отмечают 50-летний юбилей творческой деятельности мировым туром. Не обойдет британский рок-бэнд и киевскую сцену, чтобы поздравить фанов. Среди рок-музыкантов коллектив заслужил звание культовых. Сложность произведений группы можно сравнить с произведениями классиков Баха или Моцарта. За 50 лет группа выпустила 43 альбома, из которых 5 получили платиновый статус и еще 11 – золотой. По всему миру пластинки был распроданы тиражом в 60 миллионов экземпляров.

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Пиккардийская Терция

Место проведения: Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

Когда состоится: 19 января, 16:00 і 19:00

Стоимость: 390-1490 гривен



Пиккардийская Терция

Группа "Пиккардийская Терция" имеет в репертуаре колядки на любой вкус. Ежегодно группа дает зимние концерты. В этом году коллектив подготовил программу "Рождественские истории". Современные и традиционные, народные и авторские произведения в акапельном исполнении создают атмосферу традиционного Рождества. Группа будет колядовать на украинском, польском, английском, испанском и эстонском языках.

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"Мельница"

Место проведения: Дом культуры НТУУ КПИ

Когда состоится: 20 января, 19:00

Стоимость: 290-1490 гривен



"Мельница"

"Мельница" впервые выступит в Киеве с программой "Рождественская сказка". Не ждите классических щедривок и колядок. Вечер пройдет в атмосфере фолк-рока. "Мельница" объединяет истории из славянских легенд и мифов с современным звучанием. Звуковой спектр коллектива, который состоит из вокала, ударных, арфы, гитары и виолончели, интересно и понятно передает традицию более древнюю, чем Рождество.

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Jungle

Место проведения: Atlas

Когда состоится: 25 января, 19:00

Стоимость: 1290-2190 гривен



Jungle

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Фанк-дуэт Jungle впервые наведается в Украину с презентацией второго студийного альбома. Ребята четыре года плодотворно работали, чтобы не испортить своим фанам впечатление от другой пластинки "For Ever". Популярность группы внезапно вспыхнула, когда ее взял под крыло лейбл XL. Компания, которая выпустила релизы звезд Адель, Radiohead, Джека Уайта и King Krule, обратила внимание на тропический фанк и фальцетное исполнение ребят. Когда они выпустили первый альбом, успех оправдал риск – пластинка разлетелась тиражом в полмиллиона копий.

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СБПЧ

Место проведения: Caribbean Club

Когда состоится: 26 января, 19:00

Стоимость: 390-1190 гривен



СБПЧ

Еще весной фанаты "интеллектуальной музыки" отрывались под главных экспериментаторов отечественной сцены СБПЧ в "Зеленом Театре", как они уже объявляют о возвращении в столицу Украины с новым концертом! С тех пор в группе появился женский вокал, а последний альбом "Мы не спали, мы снились" наполнен удивительно позитивной атмосферой, но при этом сохранил свою тягу к исследованию границ чувственного восприятия. Отправимся в путешествие вместе на их предстоящем концерте в Киеве – приходите на сеанс группового музыкального гипноза!

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