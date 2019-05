Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий

Весна в Киеве всегда насыщенная, ведь самые разнообразные музыканты и артисты представят в Киеве новые программы и везут в столицу мировые хиты. В мае киевлян ожидает целый ряд разноплановых мероприятий: масштабный тату-фестиваль, выставка олдскульных автомобилей, дебютное выступление известного американского рэпера и празднование Дня независимости Грузии в Октябрьском Дворце!

Скорее планируйте свои майские недели в столице Украины вместе с нашей традиционной подборкой событий в этом месяце.

Old Car Land

Музей авиации

9-12 мая, 9:00

Стоимость: 150 гривен

Купить билеты

Ежегодная выставка ретро-машин от клуба классической техники OldCarService и проекта "Кофейбус" празднует юбилей – в этом году фестиваль пройдет в десятый раз. В музее авиации будут представлено огромное количество транспортных средств, старейшим из которых более 100 лет. Многие автомобили, которые можно будет увидеть, сохранились в единственном экземпляре, ведь в свое время выпускались ограниченными партиями как экспериментальные или эксклюзивные модели. Немало экспонатов, несмотря на почтенный возраст, прибудут на выставку своим ходом. Это зрелище стоит внимания и запомнится надолго. А еще, там точно будет не скучно провести время всей семьей и можно будет сделать немало ярких фотографий.



Old Car Land

Blooms Corda

Caribbean Club

14 мая, 19:00

Стоимость: 250-650 гривен

Купить билеты

Музыкальные журналисты называют Blooms Corda "новым городским фолком", которого сильно не хватает на большой сцене. Слишком нежные и непредсказуемые, чтобы покорить массовую аудиторию, но слишком интеллигентные и талантливые, чтобы оставаться неизвестными. Поэтому шаг за шагом группа Даниила Галыко наращивает обороты, становится все более известным. Хотите почувствовать себя персонажем их музыкальной истории? Тогда готовьтесь, 14 мая в Caribbean Club состоится долгожданный фолк-фанк весенний концерт с новыми и уже хорошо знакомыми песнями.



Blooms Corda

Tattoo Collection 2019

ВДНХ, 19 павильон

17-19 мая, 12:00

Стоимость: 160-320 гривен

Купить билеты

Лучший и самый профессиональный тату-фестиваль Украины возвращается в 19-й павильон ВДНХ. С 17 по 19 мая на Tattoo Collection 2019 можно будет посетить профессиональные лекции и мастер-классы, подобрать эскизы для будущей татуировки, найти своего мастера, а может даже и сразу сделать тату. Для особо отчаянных будет работать зона бесплатных татуировок вслепую. Сделать татуировку здесь можно будет бесплатно, однако что именно набьет мастер станет известно только после завершения сеанса.

На фестивале также будут работать маркет, большой фудкорт и сцена. На последней можно будет услышать немало интересных групп, главный из которых – хедлайнер фестиваля группа 5`NIZZA. Вечером будут развлекать фаер-шоу. Традиционно все три дня мастера со всего мира будут соревноваться за главную награду в мире татуировщиков – кубок Golden Machine! Чья работа займет главный приз? Узнаем уже скоро.



Tattoo Collection 2019

Desiigner

Stereo Plaza

19 мая, 19:00

Стоимость: 950-2800 гривен

Купить билеты

Молодой рэпер Desiigner начал свою творческую деятельность в 2015 году с коммерческого сингла на SoundCloud, а сегодня его имя уже в списке главных протеже Канье Уэста и участников Billboard Hot 100. Это не очередной ноунейм, который пытается поразить зарубежных слушателей американским вайбом, а талантливый фрэшмэн, чей трек Panda на YouTube прослушали почти 500 миллионов раз. Музыкант еще даже не выпустил сольный альбом, но уже собирается на гастроли и готовится покорить Европу. Приглашаем всех фанатов современного рэпа и хип-хопа новой волны 19 мая в Stereo Plaza!



Desiigner

Фильм-концерт MUSE

Киевская Русь

22 мая, 19:00

Стоимость: 150 гривен

Купить билеты

Как говорится, "если гора не идет к Магомету, значит Магомет пойдет к горе". Muse ближайшее время не планируют посещать украинскую столицу с концертом, однако у фанатов британских альт-рокеров еще остается прекрасная возможность собраться вместе. Группа Метью Беллами известна эпическими живыми выступлениями, а ощущение драйва сохраняется даже на live-записях. Именно поэтому вы сможете снова увидеть последнее DVD-выступление Live in Rome, на котором группа исполняет главные песни с дискографии, а также предпоследний альбом The 2nd Law, который вышел в 2012 году: Supremacy, Panic Station, Plug In Baby, Resistance, Animals, Knights of Cydonia, Explorers, Hysteria, Feeling Good, Madness, Time Is Running Out, Guiding Light, Undisclosed Desires, Supermassive Black Hole, Survival, Isolated System, Uprising, Starlight.



Фильм-концерт MUSE

YUKO

Зеленый Театр

25 мая, 19:00

Стоимость: 350 гривен

Купить билеты

Любимые подписанты лейбла Ивана Дорна Masterskaya готовятся к презентации своего альбома DURA? Музыкальный феномен YUKO, который родился на шоу "Голос Страны", вырос, набрался сил и готовится представить ультрасовременный саунд. Бить энергией украинского рейва, разбирать национальный фольклор на составные части и создавать мощные вибрации, которых хватит всем желающим! Это музыка, которой можно подпевать, не зная слов. Долгожданный концерт состоится в подходящем для этого месте – Зеленый Театр открывает новый сезон музыкальных вечеринок!



YUKO

Нино Катамадзе

Октябрьский Дворец

26 мая, 19:00

Стоимость: 450-3150 гривен

Купить билеты

Ко Дню независимости Грузии в Киеве выступит невероятная Нино Катамадзе – поющая "гордость" и национальное достояние грузинского народа. Каждое выступление этой исключительной женщины превращается в настоящий праздник: лица зрителей светятся от счастья, глаза блестят от эмоций, а концерты заканчиваются бурными овациями и бесконечными "на бис". За музыкальное сопровождение грузинской певицы отвечает оркестр и британская рок-группа Quintessence. Готовы проникнуться умной музыкой для ценителей интеллектуального искусства?



Нино Катамадзе

Тима Белорусских

Арт-завод Платформа

30 мая, 20:00

Стоимость: 590 гривен

Купить билеты

Эпоха интернета не только быстро поднимает героев на пьедестал, но и быстро возвращает вчерашних звезд на землю. Чуть ли не каждый день на горизонте появляется новый музыкальный интернет-феномен, но Тима Белорусских, автор хитов "Мокрые кроссы", "Искры" и "Незабудка" планирует задержаться с нами надолго. Кроме того, парня из Беларуси отличает от эпатажных коллег по цеху концентрация на музыке и качестве живых выступлений. 20-летний минчанин расширяет географию своих выступлений и впервые приедет с концертом в украинскую столицу – встречайте Тиму Белорусских 30 мая на арт-заводе Платформа.



Тима Белорусских

Все фото: пресс-служба