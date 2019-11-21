Ахтем Сеитаблаев признался, что взял для себя из роли Мустафы в фильме "Домой"

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев поделился, что у него общего с персонажем, которого сыграл в нашумевшем украинском фильме "Домой" – претенденте на "Оскар".

Об этом говорится в эксклюзивном интервью для 24 канала.

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Известный актер рассказал об общности с главным героем и его ошибке.

С одной стороны его (Мустафу – LifeStyle 24) трудно обвинять, потому что эти геополитические изменения прямо затрагивают крымских татар. Они были внутри тайфуна, там вроде тишина, а вокруг весь мир в сногсшибательном состоянии. И его попытки сохранить семью, традиции, религиозную принадлежность, культуру, – это довольно жесткий и не всегда адекватный ответ вызовам,

– сказал Сеитаблаев.

По словам актера, попытка главного персонажа фильма защититься стала доминантой даже в отношении к родным людям. Сеитаблаев считает: иногда надо было разговаривать или хотя бы смотреть друг другу в глаза не с позиции "отец – патриарх" и "сын – ученик", а с позиции друзей".

"В моем детстве, слава Всевышнему, были не такие отношения с отцом. Но я помню страх не быть достойным его внимания или доброго слова... Не могу сказать, что меня не любили, но этого было мало. И первый раз с отцом я проговорил больше часа тогда, когда впервые женился в 20 лет! Как-то я себе сказал: если у меня будут дети, я хочу им быть другом. Понимаете, одним словом не скажешь об ошибке Мустафы. Все дело в том, что он слишком верил в защитную стену, которую построил вокруг себя, своей семьи и убеждений. И ошибся, потому что просто не разговаривал с близкими ему людьми", – поделился известный актер и режиссер крымскотатарского происхождения.

О чем фильм "Домой"?

У крымского татарина Мустафы умирает его первенец, Назим. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма. Все для того, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего забрать из морга и похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Но дорога домой оказалась нелегкой и полной препятствий.

Фильм "Домой – полнометражный фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева с крымскими татарами Ахтемом Сеитаблаевфм и Ремзи Биляловым в главных ролях.

Фильм "Дом" смотреть трейлер фильма онлайн

Премьера кино состоялась в мае этого года на 72-м Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд". Лента уже была показана в 14 странах и завоевала ряд наград в Европе, а также поборется за место в номинации "Международный полнометражный фильм" кинопремии "Оскар" в категории "Фильм на иностранном языке" кинопремии "Золотой глобус".

Добавим, что всеукраинский прокат фильма продолжается. Билеты и сеансы по линку.