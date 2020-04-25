Ахтем Сеитаблаев трогательно поздравил дочерей с праздником: горжусь вами

Известный украинский крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев приобщился к празднованию Дня дочери и трогательно поздравил своих принцесс в сети.

День дочери – это еще одна прекрасная возможность сказать детям о своей любви и выразить заботу. Многие звездные родители воспитывают очаровательных девочек. В их число входит невероятно талантливый режиссер, актер и любящий муж и папа Ахтем Сеитаблаев. Он поздравил дочерей, опубликовав сообщение на личной странице в инстаграме.

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Ахтем часто поздравляет дочерей в сети. Он не обошел вниманием сегодняшний праздник и поздравил 25-летнюю Назли и 11-летнюю Софию с прекрасным днем. Также поделился красивыми фотографиями.

Говорят, что сегодня День дочерей, поэтому в очередной раз скажу, что очень вас люблю и горжусь вами,

– написал режиссер в публикации.

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Ахтем Сеитаблаев в 2013 году женился на Иванне Дядюре, которая тоже работает в сфере кино и телевидения и является продюсером всех его фильмов. От первого брака у актера есть четверо детей: дочери – Назли и София, а также двое сыновей – Анатолий и Филипп. Назли уже успела сыграть в полутора десятка фильмов, присоединился к съемочному процессу и Филипп. Анатолий окончил сценарное отделении в университете Карпенко-Карого. Самая младшая дочка, София, участвует во всех возможных акциях и кружках. Она очень активная и творческая личность.