Airbnb ввел специальные правила бронирования жилья из-за коронавируса

Популярный сервис аренды жилья Airbnb вводит специальные правила бронирования на период пандемии коронавируса. Они касаются отмены брони на аренду.

Отныне путешественники могут бесплатно отменить бронирование, которые отвечают критериям, пишет Airbnb.

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Без штрафа и с полным возвратом средств отменить бронирование смогут следующие категории:

люди, путешествующие в регионы с высоким риском (Китай, Италию, Южную Корею);

хозяева жилья в регионах, которые сильно пострадали от заболевания, или которые принимают гостей из таких регионов;

люди, которые не могут совершить поездку из-за официальных ограничений, отмены рейса или перевозки;

любой, кому официально диагностировали инфицирование коронавирусом или есть подозрение на заболевание.

В случае отмены бронирования по этим критериями гость получит полный возврат средств, хозяева не будут платить никаких сборов за отмену бронирований, а Airbnb вернет все сборы.

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Что известно о коронавирусе в мире: главное

По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 429 человек . Общее количество инфицированных – 145 369 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 71 тысячи человек.

. Общее количество инфицированных – Впрочем, есть и хорошие новости – 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение. В целом в Украине еще 2 людей остаются больными коронавирусом.

В большинстве стран проводится скрининг температуры у прибывших туристов, а некоторые страны вообще закрыли транспортное сообщение.

Чтобы предотвратить распространение болезни, в мире закрывают достопримечательности, которые особенно переполнены туристами.

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