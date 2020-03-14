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Airbnb ввел специальные правила бронирования жилья из-за коронавируса

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Популярный сервис аренды жилья Airbnb вводит специальные правила бронирования на период пандемии коронавируса. Они касаются отмены брони на аренду.

Отныне путешественники могут бесплатно отменить бронирование, которые отвечают критериям, пишет Airbnb.

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Без штрафа и с полным возвратом средств отменить бронирование смогут следующие категории:

  • люди, путешествующие в регионы с высоким риском (Китай, Италию, Южную Корею);
  • хозяева жилья в регионах, которые сильно пострадали от заболевания, или которые принимают гостей из таких регионов;
  • люди, которые не могут совершить поездку из-за официальных ограничений, отмены рейса или перевозки;
  • любой, кому официально диагностировали инфицирование коронавирусом или есть подозрение на заболевание.

В случае отмены бронирования по этим критериями гость получит полный возврат средств, хозяева не будут платить никаких сборов за отмену бронирований, а Airbnb вернет все сборы.

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Что известно о коронавирусе в мире: главное

  • По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 429 человек. Общее количество инфицированных – 145 369 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 71 тысячи человек.
  • 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение. В целом в Украине еще 2 людей остаются больными коронавирусом.
  • В большинстве стран проводится скрининг температуры у прибывших туристов, а некоторые страны вообще закрыли транспортное сообщение.
  • Чтобы предотвратить распространение болезни, в мире закрывают достопримечательности, которые особенно переполнены туристами.

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Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 LifeStyle Путешествия
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