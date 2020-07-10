10 июля подписали указ, что собору Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле вернули статус мечети. Такое решение поддержал государственный совет Турции, который отменил для этого постановление о присвоении собора статуса музея. LifeStyle 24 предлагает узнать, что известно о мечети и какие тайны скрывает величественное сооружение.

Что известно о скандале с собором Святой Софии в Турции?

Легендарный собор Святой Софии построили еще в 537 году в Константинополе (современный Стамбул). Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи собор сменил свой статус и стал мечетью, а музеем Айя-София стала в 1934 году при первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке. Но в прошлом году действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднимал вопрос о преобразовании музея Айя-София в мечеть. Впрочем, в 2020 году ситуация с собором особенно обострилась, сообщает 24 канал.

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29 мая на годовщину падения Константинополя (1453 год) в Святой Софии в Стамбуле прочитали отрывок из Корана. Это вызвало большое возмущение у православных церквей Греции, Франции, США, России и других стран. В 2020 году президент Турции заявил, что превратит Святую Софию в мечеть, а подпись Мустафы Кемаля Ататюрка ненастоящая. Вселенский Патриарх Варфоломей I выступил против такого преобразования. В защиту собора как музея выступили США, а также Греция, которая считает превращение музея в мечеть оскорблением для православных христиан.

Несмотря на то, что Святая София включена в список наследия ЮНЕСКО, как музей, и ее статус должен остаться неизменным, 10 июля суд принял решение, что Ая-Софии имеют право вернуть статус мечети. Указ о предоставлении собора статуса мечети подписан.



Софийский собор в Стамбуле / Фото 24 канал

Интересные факты о Ая-Софию и современные фото

На месте Святой Софии сначала появилась церковь в середине 300-х годов нашей эры при императоре Константине I, когда христианство стало основной религией Римской империи, а Константинополь был его столицей. В результате восстания в 532 году собор сгорел, но император Юстиниан I приказал построить новый храм, к строительству которого было привлечено 10 тысяч человек, а длилось оно 5 лет. Поэтому Софийский собор стал самой большой христианской церковью.



Софийский собор в Стамбуле/ Фото 24 канал

Уже в 1453 году Константинополь был захвачен турками и христианская церковь стала мечетью. Тогда же к собору пристроили четыре минарета и дали новое название – Айя-София.



Почти через полвека Софийский собор получил статус музея – в 1935 году, а через 50 лет, в 1985, его включили в список мирового наследия ЮНЕСКО.



Длина собора составляет 81 метр, ширина – 72, а высота – 55. Диаметр купола составляет 32 метра. Посетителей музея до сих пор поражала помпезность собора, который считается "шедевром архитектурной мысли своего времени".



Софийский собор в Стамбуле / Фото 24 канал



Софийский собор в Стамбуле / Фото 24 канал



Софийский собор в Стамбуле / Фото 24 канал

Стены храма сначала были полностью покрыты мозаиками. Когда Ая-София стала мечетью, мусульмане "переделали" ее и переместили михраб (ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку и куда поворачиваются лицом мусульмане во время молитвы) в юго-восточный угол собора. Мозаику они покрыли толстым слоем штукатурки, где написали цитаты из Корана. Некоторые фрагменты мозаики удалось сохранить, когда мечеть Ая-София стала музеем.



Софийский собор в Стамбуле / Фото 24 канал



Софийский собор в Стамбуле / Фото 24 канал



Софийский собор в Стамбуле / Фото 24 канал



Софийский собор в Стамбуле / Фото 24 канал

В соборе до сих пор хранятся многочисленные религиозные реликвии. Но некоторые из них все же были разграблены крестоносцами при взятии Константинополя в 1204 года. Тогда же украли Туринскую плащаница – полотно, в которое завернули и в котором похоронили Иисуса Христа, а затем на нем отразились лик и тело Иисуса. Плащаница считалась пропавшей почти на 150 лет. Сейчас она хранится в подземелье Туринского собора.



Софийский собор в Стамбуле / Фото 24 канал



Софийский собор в Стамбуле / Фото 24 канал