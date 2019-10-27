"Аэронавты": в сети появился трейлер приключенческой киноленты

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"Аэронавты": сюжет и трейлер фильма
"Аэронавты": сюжет и трейлер фильма / www.rte.ie

Уже в декабре 2019 года киноманы смогут увидеть новый захватывающий фильм "Аэронавты" (The Aeronauts). Незаурядная история и спецэффекты уже получили первых поклонников, которые с восторгом следят за новостями о ленте. Чтобы подогреть любопытство зрителей, авторы проекта опубликовали увлекательный трейлер.

Ролик появился на ютуб-канале Amazon. Согласно видео, главные роли в фильме "Аэронавты" получили Фелисити Джонс и Эдди Редмэйн. Голливудские актеры сотрудничают не впервые, ведь в 2014 году в свет вышла их кинолента "Вселенная Стивена Хокинга".

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Новый приключенческий фильм расскажет зрителям историю первых аэронавтов – британского ученого-метеоролога Джеймса Глейшера и пилота Амелии Рен. Сюжет основан на реальных событиях: в 1862 году бесшабашные совершили путешествие на воздушном шаре, чтобы исследовать верхние слои атмосферы. Однако главные герои столкнулись с многими трудностями, которых не ожидали, и вынуждены были вести борьбу за выживание.

Кинолента "Аэронавты" будет несколько отличаться от реальной истории. Амелия Рен здесь вымышленный персонаж, ведь в ХІХ веке в путешествие с Джеймсом Глейшером отправился его друг Генри Коксвелл. Мужчины установили потрясающий рекорд, достигнув высоты 11 887 метров над землей. Представители лондонского Королевского общества уже успели раскритиковать решение режиссера Тома Харпера по замене персонажей. По их словам, Генри Коксвелл сыграл немалую роль в путешествии, спасая ученого с мировым именем.

Премьера фильма состоялась на международных кинофестивалях в Теллурайде и Торонто. В прокат лента "Аэронавты" выйдет 5 декабря 2020 года.

Смотрите трейлер приключенческого фильма "Аэронавты": видео

Смотрите первый официальный трейлер фильма "Аэронавты": видео на украинском 

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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