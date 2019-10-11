Акцент на грудь: Ева Лонгория пришла на благотворительный вечер в смелом образе

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Ева Лонгория в четверг, 10 октября, посетила традиционный гала-вечер amfAR. На мероприятии организован благотворительный аукцион, на котором собираются средства в Фонд исследований СПИДа.

Для светского мероприятия Лонгория, которая поразительно похудела после рождения первенца в 2018 году, надела откровенное платье насыщенного желтого цвета.

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Смелыми выглядят разрезы на платье, в частности очень глубокий и овальный вырез на декольте, которым Ева подчеркнула пышную грудь. Актриса дополнила вечерний наряд остроносыми босоножками на высоких каблуках, браслетами на запястьях и серьгами. Стилисты звезды сделали ей насыщенный макияж с акцентом на глазах с помощью накладных ресниц, а волосы собрали в пучок.

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Getty Images

Єва Лонгорія
​Ева Лонгория / Getty Images

Єва Лонгорія
​Ева Лонгория / Getty Images

В данный момент Ева лично не рассказала о мероприятии на своей странице в инстаграме, но она распространила архивное фото с короткими волосами. В подписи звезда поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей повторить старую прическу.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Ева Лонгория
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