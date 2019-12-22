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Акцент на юбку: шведская принцесса София продемонстрировала стильный образ

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Шведская принцесса София / www.gettyimages.com

Представительница шведской королевской семьи, супруга принца Карла-Филиппа может конкурировать за статус самой стильной принцессы вместе с такими иконами стиля как королева Испании Летиция, герцогиня Сассекская Меган Маркл и первая леди США Мелания Трамп.

Для публичного выхода на рождественский концерт в Стокгольме в субботу, 21 декабря, 35-летняя принцесса София продемонстрировала сдержанный и эффектный "аутфит".

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София надела однотонную черную кофту и высокие замшевые сапоги на невысоких устойчивых каблуках. Акцентом в образе стала яркая розовая юбка длины миди с поясом в тон. Муж Софии Карл-Филипп, который является наследником на престол, примерил классический синий костюм.

К королевской чете вечером присоединились шведские певицы Гладис дель Пилар и Молли Санден.

Добавим, София вышла замуж за Карла-Филиппа в 2015 году. Влюбленные воспитывают двоих детей – двухлетнего сына Александра и годовалого принца Габриэля. Перед свадьбой с принцем София была моделью и участвовала в реалити-шоу. Пара до свадьбы встречалась пять лет.

Шведська принцеса Софія
Шведская принцесса София / Getty Images

Шведська принцеса Софія
Шведская принцесса София / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Стиль и мода Швеция Королівська сім'я
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