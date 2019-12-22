Акцент на юбку: шведская принцесса София продемонстрировала стильный образ

Представительница шведской королевской семьи, супруга принца Карла-Филиппа может конкурировать за статус самой стильной принцессы вместе с такими иконами стиля как королева Испании Летиция, герцогиня Сассекская Меган Маркл и первая леди США Мелания Трамп.

Для публичного выхода на рождественский концерт в Стокгольме в субботу, 21 декабря, 35-летняя принцесса София продемонстрировала сдержанный и эффектный "аутфит".

Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют Рождество в Канаде: подробности

София надела однотонную черную кофту и высокие замшевые сапоги на невысоких устойчивых каблуках. Акцентом в образе стала яркая розовая юбка длины миди с поясом в тон. Муж Софии Карл-Филипп, который является наследником на престол, примерил классический синий костюм.

К королевской чете вечером присоединились шведские певицы Гладис дель Пилар и Молли Санден.

Добавим, София вышла замуж за Карла-Филиппа в 2015 году. Влюбленные воспитывают двоих детей – двухлетнего сына Александра и годовалого принца Габриэля. Перед свадьбой с принцем София была моделью и участвовала в реалити-шоу. Пара до свадьбы встречалась пять лет.



Шведская принцесса София / Getty Images



Шведская принцесса София / Getty Images