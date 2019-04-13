Акцент на обнаженное плечо: стильный образ Приянка Чопры в деловом стиле

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Приянка Чопра
Приянка Чопра / www.gettyimages.com

Популярная индийская актриса Приянка Чопра, которая в декабре 2018 года отгуляла свадьбу с певцом Ником Джонасом, посетила 10-й ежегодный саммит Women in the World в Нью-Йорке.

Приянка Чопра попала в объективы папарацци в деловом образе. Звезда примерила светло-серый твидовый костюм от Ralph & Russo, юбка которого призывно подчеркнула стройные ноги актрисы, а асимметричный пиджак сделал акцент на открытом плечи. Поэтому аутфит выглядел необычно и в то же время интересно.

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Образ жены Ника Джонаса дополнили пластиковые туфли на высоких каблуках и с шипами из коллекции Sergio Rossi и маленькая серебристо-белая сумка Fendi. Также образ завершили солнцезащитные очки в стиле cat-eyes и белые массивные серьги.

Приянка выступила на сцене во время саммита и вспомнила о поступке  мужа, который полностью поразил ее. Во время одного из их первых свиданий с Джонасом актрисе неожиданно позвонили и ей пришлось покинуть любимого и уехать. Ник не стал отрицать и поддержал девушку.

"Я знаю, что ты не достигла таких высот без тяжелой работы, так что езжай на встречу и возвращайся", – процитировала мужа Чопра.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

Пріянка Чопра
​Приянка Чопра / Getty Images

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Теги: Голливуд LifeStyle Стиль и мода Приянка Чопра
Источник: LifeStyle 24
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