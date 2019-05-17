Акцент на золото: новый соблазнительный выход Евы Лонгории в одежде Виктории Бекхэм

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / www.gettyimages.com

Голливудская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория продолжает поражать стильными выходами в рамках 72-го Каннского кинофестиваля.

Звездная мама и актриса Ева Лонгория посетила переговоры Women in Motion. Для выхода она подготовила яркий образ, примерив одежду от лучшей подруги, британского дизайнера Виктории Бекхэм.

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Так, ярким акцентом стали золотые брюки с эффектными разрезами на ногах. Их цена составляет около 31 тысячи гривен. Сверху Ева надела белый кружевной топ за 24 тысячи гривен и over-size жакет в тон стоимостью 45,5 тысяч гривен.

Насыщенный макияж с акцентом на глазах и собранные волосы завершили образ Лонгории.

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Getty Images

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Getty Images

Днями ранее Ева Лонгория продемонстрировала роскошный блестящий образ на красной дорожке Каннского кинофестиваля, который продлится до 25 мая. Для события актриса надела макси-платье золотистого оттенка, которое украшали пайетки и бахрома.

Єва Лонгорія на Каннському фестивалі
Ева Лонгория на Каннском фестивале / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Каннский кинофестиваль Голливуд Ева Лонгория
Источник: LifeStyle 24
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