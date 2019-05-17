Акцент на золото: новый соблазнительный выход Евы Лонгории в одежде Виктории Бекхэм

Голливудская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория продолжает поражать стильными выходами в рамках 72-го Каннского кинофестиваля.

Звездная мама и актриса Ева Лонгория посетила переговоры Women in Motion. Для выхода она подготовила яркий образ, примерив одежду от лучшей подруги, британского дизайнера Виктории Бекхэм.

Читайте также: Ева Лонгория приехала в Канны с 11-месячным сыном: трогательное фото

Так, ярким акцентом стали золотые брюки с эффектными разрезами на ногах. Их цена составляет около 31 тысячи гривен. Сверху Ева надела белый кружевной топ за 24 тысячи гривен и over-size жакет в тон стоимостью 45,5 тысяч гривен.

Насыщенный макияж с акцентом на глазах и собранные волосы завершили образ Лонгории.



Ева Лонгория / Getty Images



Ева Лонгория / Getty Images

Днями ранее Ева Лонгория продемонстрировала роскошный блестящий образ на красной дорожке Каннского кинофестиваля, который продлится до 25 мая. Для события актриса надела макси-платье золотистого оттенка, которое украшали пайетки и бахрома.



Ева Лонгория на Каннском фестивале / Getty Images