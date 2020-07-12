Модель и певица Даша Астафьева еще до начала летнего сезона успела засветить свои роскошные формы в белье и провокационных образах. Теперь звезда поражает аппетитным телом в купальнике насыщенно-желтого цвета, который акцентирует внимание на ее пышной груди.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса устроила отдых на пляже и не смогла не похвастаться в инстаграме формами в купальнике, который подчеркивал прелести ее тела. Звезда распространила фото в полный рост и оно сразу же вздорвало сеть – более 22 тысяч лайков за сутки.

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Чтобы загорать на солнце и наслаждаться релаксом в воде Даша Астафьева надела яркий купальник желтого цвета, который не обойдут вниманием другие отдыхающие. Однако захватывающие взгляды на пляже звезде гарантируют ее фантастические формы. Бюстгальтер на тонких бретелях соблазнительно подчеркивал большую грудь модели, а трусики на тонких завязках не мешали демонстрировать стройный подтянутый живот и женственные линии тела.

Волосы Даша Астафьева собрала в пучок, а из украшений оставила цепочки и браслеты. Она фотографировалась босиком и без косметики, показав свою естественность. Поза знаменитой красавицы эффектно делала акцент и на красивых бедрах.