Аксессуар для роскошной женщины: Lizzo удивила на красной дорожке

Американская певица вызвала резонанс на церемонии American Music Awards 2019. На премии она появилась в одежде от итальянского бренда Valentino. Яркое платье дополнила микро-сумочкой. Этот выбор звезды превратился в интернет-мем.

Lizzo взорвалась как певица в течение этого года. Ее трек Truth Hurts возглавил хит-парад 100 самых популярных песен в США. И хоть пышнотелая рэперка не получила награду "Новый артист года" на премии American Music Awards 2019, но ей удалось вызвать шквал обсуждений уже самим появлением на красной дорожке.

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Для торжества экстравагантная Lizzo выбрала платье мандаринового цвета с объемными рюшами и обнаженным плечом. Она дефилировала в белой обуви на шпильках с ретро прической. Весь "аутфит" певицы – коллекция бренда Valentino. Самой главной деталью ее целостного образа стала крошечная сумочка, которая забавно гармонировала с пышными формами Lizzo. Это лимитированная коллекция Extra Tiny Bag.

Сумочка достаточно большая. Большая роскошная женщина с ног до головы в Valentino,

– прокомментировала свой выход звезда.

Эпатажная певица Lizzo не упустит возможности пошутить даже над собой. На странице в инстаграме она опубликовала пикантные фото, на которых в главной роли оказалась не сама звезда, а ее кукольный аксессуар, к которому было приковано все внимание на музыкальной церемонии.

Да, я со своей сумкой, но я здесь тоже,

– возмутилась Lizzo.

На премии American Music Awards 2019 Lizzo исполнила свой трек "Jerome" среди дыма и сотни мерцающих огоньков. На сцене певица появилась в пышном бордовом платье из фатина.