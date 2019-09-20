Аксессуары осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне

Осень – период красивых тренчей, кожанок, сапог и головных уборов. Конечно же, каждый образ нам хочется дополнить интересными деталями, чтобы наш осенний look был особенным. Мы нашли для вас подборку интересных аксессуаров этого сезона, которые точно не оставят вас равнодушными.

Каждый наш образ, который мы создаем, даже минималистичный, требует добавления аксессуаров. Они делают наш look более ярким и оригинальным, поэтому мы нашли для вас идеальные сумки, обувь и головные уборы, чтобы ваша осень была красивой и стильной.

Читайте также: Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне

Объемная сумка

Долгий период времени дизайнеры обходили стороной макси-сумки, теперь мы можем перед выходом из дома наполнять ее всем, чем только захотим. В сумки, которые советуют нам дизайнеры и звезды на Неделях моды, можно вместить все: от перекусов, книг, блокнотов до сменной одежды.



Объемная сумка – тренд осени 2019

Стильная сумка – это уже половина образа, поэтому тщательно подходите к выбору аксессуара. Выберите цвет, фактуру, практичность и ее функциональность в соответствии с тем, как она будет подходить к вашей верхней одежде, которую вы приобрели в этом сезоне.



Streetstyle на Неделе моды

Если раньше сумка считалась отдельным акцентированным предметом образа, то в этом сезоне стильные женские сумки необходимо выбирать так, чтобы аксессуар смог сочетаться с одеждой и стать с ней единым целым. Впрочем это правило касается только объемных вариантов.



Объемная сумка – тренд осени

Яркая сумка

Яркие сумки мы привыкли выбирать летом, когда наш диапазон одежды позволял сочетать интересный аксессуар с цветным образом. Этой осенью базовые тренчи, кожаные куртки мы будем дополнять интересными и оригинальными сумками, которые будут оживлять наш хмурый осенний look.



Трендовые сумки осени

Сосредоточьте свое внимание на сумках яркого оттенка. В центре внимания будут красочные желтые, зеленые, оранжевые и синие сумки. Стилисты не рекомендуют сочетать в одной детали гардероба несколько цветов. Пусть ваш аксессуар остается в однотонным без лишних деталей.

Помимо ярких сумок, фэшн-эксперты уже назвали сумку, которая заняла место знаменитой Christian Dior Saddle Bag. Ею стала сумка Balmain Quilted Leather Bbag, которую создали французский модельер Оливье Рустен и британская супермодель Кара Делевинь. По мнению специалистов, именно в нее стоит инвестировать средства, так как из моды она выйдет нескоро.



Сумка Balmain / Instagram Balmain

"Дорогие сумки модных Домов редко выходят из моды. Впрочем, когда дело доходит до удачной инвестиции, я всегда рекомендую выбирать классические стили и вечные цвета. Такой аксессуар можно использовать множество раз и доставать из гардероба через много лет", – комментирует фэшн-редактор модного сайта Who What Wear Микаэла Бушкин.

Читайте также: Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото

По ее словам, такая сумка подходит под любые оттенки, эффектно смотрится с любым стилем одежды и будет служить очень долго.



Новая трендовая сумка / @xbibigul

Берет

Главные модницы знают, что берет осеннюю является неотъемлемым атрибутом красоты, тепла и парижской роскоши. Этот головной убор можно увидеть у многих ярых Instagram-girl, которые скорее всего пользуются случаем продемонстрировать трендовый аксессуар.



Берет носит шведская модель Эльза Хоск / Instagram

Когда мы представляем себе берет, то на ум приходит юная француженка с багетом в руке, красными губами и платьем в горошек. Чтобы быть немного похожими на мадам, которые пробегают по знаменитой улице Муфтар, в домах которых некогда жили Дидро, Золя, Паскаль и Декард – одеваем беретик и комбинируем его с элегантным тренчкотом или пальто, которое будет отличным дополнением к вашему классическому образу.



С беретом ваша осень будет очень стильной

Панама

Панама для нас – яркое воспоминание из детства. В далеком прошлом она спасала нас от пылающего солнца, а теперь спасет нас, чтобы мы выглядели всегда стильно, ведь это один из главных трендов этой осени. Когда дни еще не очень холодные, но ветреные – панама вполне заменит нам шапку.



Панама – один из основных трендов осени

Такой аксессуар идеально подойдет к кожанке, тренчу, ветровке. Стильно смотрятся панамы с солнцезащитными очками и кроссовками. Панаму довольно часто одевают американская модель Белла Хадид, шведская модель Эльза Хоск и бразильская модель Гизель Оливейра.



Панама – любимый аксессуар модели Эльзы Хоск

Обруч

Обручи, которые поклонницы моды надевали на свои головы и красовались перед зеркалами еще в детстве, предстали перед нами в новой интерпретации. Теперь это оплетенные шелковыми тканями обручи, дополненные различными камнями, стразами, бисером, цветочными композициями и тому подобное.



Алина Френдий на Ukrainian fashion week / Instagram

Для всех, кто не хочет отставать от модных трендов, пришла очередь купить обруч на голову. Он должен быть широким и обтянутым цветным или однотонным атласом, кожей или бархатом. Таких обручей сейчас есть много, поэтому вы можете выбрать его в любом магазине на свой выбор.



Обручи – тренд осени 2019

Шапка-бини

Трудно представить себе осенний гардероб без шапки, которая спасает нас от холода в ветреную осеннюю погоду. Современной молодежи очень важно, чтобы осенний аксессуар был не только теплым, но и красивым, удобным и стильным. Одной из трендовых шапок является шапка-бини – симбиоз тепла и комфорта.



Шапка-бини – отличный осенний выбор

Такие шапки являются отличным дополнением к пальто и тренчам, а еще они довольно мило смотрятся. Фасон шапок-бини является одним из самых востребованных и популярных. Выбирайте нежные кремовые тона, или же яркие.



Шапка-бини – тренд осени 2019

Массивная обувь

Массивная обувь беспрецедентно завоевала наше внимание этой осенью. Что интересно, сапоги, которые похожи на обувь бренда Dr. Martens, можно выбирать не только для джинсов или брюк, ведь они идеально подойдут и к юбкам с платьями.



Массивная обувь – тренд осени

Британский панк вдохновил дизайнеров на показах, но с современной трактовкой. На моделях мы могли увидеть большие, блестящие черные панк-сапоги с толстыми резиновыми подошвами, которые отлично подойдут для активного образа жизни.

Шелковый платок

Шелковый платок на волосах – горячий тренд, который можно аккуратно носить на шее или же заплетать в волосы. Для тех, кто не боится эпатировать, шелковый платок можно надевать на голову и носить так, как делают это бабушки. Если дополнить этот образ массивными солнцезащитными очками, то вы точно привлечете к себе внимание.



Аксессуар осени – шелковый платок

Но если ваша цель выглядеть элегантно и непринужденно, то завязать платок на волосах займет несколько секунд, а ваш вид будет более совершенным. Шелковый платок в осенний период имеет очень органичный вид с яркими свитерками, тренчами или кожаными куртками. Одевайте его чаще в солнечную погоду, как воспоминание о лете перед затяжными холодами.



Шелковый платок выглядит очень элегантно