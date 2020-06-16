Звезда "Квартала 95" и ведущий Артем Гагарин отреагировал на обвинения коллег о плагиате. В фейсбуке он ответил представителям "Дизель Шоу", отметив, что не знал, что они тоже умеют читать.

Реакция Артема Гагарина на обвинения

В комментариях к сообщению юмористов "Дизель Шоу" Артем Гагарин заявил, что никакой кражи не было. Сценаристы "95 квартала", как и их коллеги, позаимствовали шутку из книги. Поэтому обвинения, по мнению актера, безосновательны.

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Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге за 2013 год. Просто не подумали, что вы книги читаете. Хотя в целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько... Только в этом случае мы – вторые,

– написал Артем Гагарин.

С ответом "Дизель Шоу" не замедлил. Юмористы отметили, что в книге 2013 года действительно есть похожая шутка, однако "кварталовцы" полностью воссоздали их выступление 2015 года.

"Жаль, вы даже нарушили старый принцип своей компании: "Не было в эфире? Пускаем!" А тут в эфире не просто было, а много десятков раз... видимо, после ухода Владимира Александровича в политику некому редактировать ваше шоу, поэтому и пропускаете чужие номера. И запомните, наши авторы, в отличие от вас, сами пишут номера, а не "заимствуют" у других", – заявили представители "Дизель Шоу".

Что известно о скандале

14 июня во всех отечественных СМИ появилась информация о плагиате в выступлении "Квартала 95". Команда "Дизель Шоу" посмотрела карантинное выступление коллег и увидела, что юмористы использовали их шутку об английском языке. По их словам, эта сценка популярна в их программе, поэтому ее актеры активно демонстрировали с 2015 года.

Для демонстрации плагиата они сделали ролик, в котором соединили два выступления. После этого пользователи сети разделились во мнении: одни встали на защиту "Дизель Шоу" и пристыдили "Квартал 95" за плагиат, а другие заявляли, что это надо выяснять не публично.

Смотрите сравнение двух видео: выступление "Дизель Шоу" и "Квартал 95"