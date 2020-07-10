Из-за пандемии коронавируса съемки долгожданного специального эпизода "Друзей" пришлось отложить. Однако это никак не повлияло на настроения поклонников, которые не сдерживают своего восторга от ожидания премьеры. В то же время актеры сериала раскрывают первые детали этой серии. Так, Дэвид Швиммер заявил, что съемки состоятся без сценария.

В интервью Entertainment Tonight исполнитель роли Росса Геллера признался, что выход особой серии ожидается уже осенью 2020 года. Кроме этого, съемки пройдут без всякого сценария и будут в виде воспоминаний главных актеров сериала "Друзья" Дэвида Швиммера, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Лизы Кудроу и Мэтта Леблана.

Это стоит увидеть Дженнифер Энистон скрыла особую деталь в сериале "Друзья"

Мы надеемся снять серию в августе, но, честно говоря, мы начнем работу, когда это будет безопасно. Будем снимать без сценария, ведь мы не играем наших персонажей. Это будет интервью с нами, большое воссоединение впервые за десятилетие,

– рассказал Дэвид Швиммер.

В то же время представители HBO не скрывают, что этот эпизод откроет немало секретов, которые остались за кулисами съемок. Актеры вспомнят свои кастинги, первые дни работы, курьезы, интересные факты, которых до сих пор не было в прессе, покажут архивные снимки со съемочной площадки и, возможно, неудачные кадры.

Архивный кадр из сериала "Друзья" / Фото ET Online

Сначала авторы специального выпуска "Друзей" хотели играть формат ситкома, в котором снят сериал. Однако теперь Дэвид Швиммер заверил, что съемки точно пройдут без зрителей, ведь съемочная группа не будет рисковать здоровьем людей во время пандемии.

Что известно о спецвыпуске "Друзей"

Впервые о перезапуске рейтингового проекта стало известно 22 февраля 2020 года. Тогда все актеры ленты опубликовали совместное фото и объявили, что готовятся к съемкам. Ожидалось, что серия выйдет в мае 2020 года, однако пандемия коронавируса и карантин внесли изменения в планы авторов проекта.

Впоследствии Кортни Кокс призналась, что впервые за 15 лет все актеры сериала собрались в одной комнате для обсуждения сюжета. За ужином они согласовали несколько деталей и вспомнили немало историй со съемок, которые войдут в эпизод.

Самое интересное, что все мы впервые соберемся вместе в комнате и поговорим о сериале. Он выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Я невероятно взволнована. Уверена, мы прекрасно проведем время,

– рассказала Кортни Кокс.

Даже после завершения сериала "Друзья" все актеры поддерживают связь. Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэттью Перри охотно проводят время вместе и публикуют совместные кадры, которые завораживают сеть.