Актер Хэйген Миллс совершил самоубийство и едва не застрелил мать своей дочери: детали

Американский актер Хэйген Миллс покончил с собой 19 мая. Он совершил самоубийство в возрасте 29 лет в собственном доме в городе Мейфилд и пытался застрелить мать своей четырехлетней дочери. Инцидент произошел на глазах у девочки.

О жуткой смерти сообщает издание Deadline. Хэйген Миллс совершил самоубийство вечером 19 мая в своем особняке в городе Мейфилд. Актер умер на месте после того, как ранил мать своей дочери.

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29-летний Хэйген Миллс сделал несколько выстрелов в бывшую девушку Эрику Пирс сразу после того, как она зашла в дом. Он ранил ее в грудь и руку, однако выстрелы не были смертельными, а ее состояние сейчас стабильное. После покушения на убийство матери своей четырехлетней дочери актер направил пистолет на себя и совершил самоубийство.

Трагедия произошла на глазах у ребенка Хэйгена Миллса. Об инциденте сообщила в полицию сама Эрика Пирс, после чего была доставлена в больницу.



Хэйген Миллс с бывшей девушкой Эрикой Пирс / Фото: Facebook / Erica Price

Хэйген Миллс получил известность благодаря съемкам в комедийном сериале "Баскетс", который в 2016 году получил премию Эмми. Он также сыграл в лентах "Бонни и Клайд: Оправданные" и "Шведские стволы".