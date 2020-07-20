Перспективный японский актер Харума Миура умер в своей элитной квартире в Токио. На время смерти звезде фильмов "Атака Титанов" было всего 30 лет.

По данным Deadline, тело актера обнаружил его менеджер. Он пришел в квартиру Харумы Миуры 18 июля 2020 года после того, как тот перестал отвечать на звонки и не появился на съемках.

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По данным полиции, актер повесился в своем шкафу. Сейчас правоохранители квалифицируют смерть как самоубийство, однако продолжают проводить следственные действия на месте трагедии. В квартире Харумы Миуры была обнаружена предсмертная записка. Что заставило молодого человека покончить с жизнью, пока не разглашается.

Что известно о Харуме Миуре

Японский актер Харума Миура начинал свою карьеру еще в школе. В 1997 году он сыграл в своей первой ленте "Нил", после чего продолжал бороться за роли на кастингах.

В 30 лет он был одним из самых известных холостяков Японии и узнаваемым актером. Харума Миура хорошо известен любителям дорам, среди которых:

"Заклинание" (1999)

"Тысяча лет любви" (2001)

"Лови волну" (2006)

"Токийский парк" (2011)

"Пять минут до завтра" (2014)

"Атака Титанов" (2015)

"Гинтама" (2018)

"Маленькие ночи, маленькая любовь" (2019)

"Храбрый" (2021)

Кроме актерской карьеры, Харума Миура был еще и певцом. Его новый трек Night Diver, как и лента "Храбрый", выйдет посмертно. Премьера песни состоится, как и планировал артист – 26 августа 2020 года.