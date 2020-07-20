Актер Харума Миура умер в 30 лет: известна причина
Перспективный японский актер Харума Миура умер в своей элитной квартире в Токио. На время смерти звезде фильмов "Атака Титанов" было всего 30 лет.
По данным Deadline, тело актера обнаружил его менеджер. Он пришел в квартиру Харумы Миуры 18 июля 2020 года после того, как тот перестал отвечать на звонки и не появился на съемках.
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По данным полиции, актер повесился в своем шкафу. Сейчас правоохранители квалифицируют смерть как самоубийство, однако продолжают проводить следственные действия на месте трагедии. В квартире Харумы Миуры была обнаружена предсмертная записка. Что заставило молодого человека покончить с жизнью, пока не разглашается.
Что известно о Харуме Миуре
Японский актер Харума Миура начинал свою карьеру еще в школе. В 1997 году он сыграл в своей первой ленте "Нил", после чего продолжал бороться за роли на кастингах.
В 30 лет он был одним из самых известных холостяков Японии и узнаваемым актером. Харума Миура хорошо известен любителям дорам, среди которых:
- "Заклинание" (1999)
- "Тысяча лет любви" (2001)
- "Лови волну" (2006)
- "Токийский парк" (2011)
- "Пять минут до завтра" (2014)
- "Атака Титанов" (2015)
- "Гинтама" (2018)
- "Маленькие ночи, маленькая любовь" (2019)
- "Храбрый" (2021)
Кроме актерской карьеры, Харума Миура был еще и певцом. Его новый трек Night Diver, как и лента "Храбрый", выйдет посмертно. Премьера песни состоится, как и планировал артист – 26 августа 2020 года.