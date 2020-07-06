Актер Элайджа Вуд поддержал политического оппонента Лукашенко, который загремел в СИЗО
В Беларуси готовятся к выборам президента. Александр Лукашенко не намерен отдавать свое кресло оппонентам. Сейчас его главного конкурента уже задержали по уголовному производству, а в защиту Виктора Бабарико и его сына Эдуарда стал голливудский актер Элайджа Вуд.
Актер записал особое видео в поддержку задержанного кандидата в президенты и его сына. Звезда "Властелина колец" признался, что следит за ситуацией в Беларуси и по просьбе друзей семьи Виктора Бабарико создал ролик. Видеообращение Элайджа Вуда опубликовала в инстаграме Александра Зверева, которая является девушкой задержанного сына политика – Эдуарда.
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Сейчас Виктор Бабарико со своим отпрыском находятся в СИЗО. Именно поэтому Элайджа Вуд не скрывал беспокойства и отметил, что надеется на скорое освобождение политического оппонента Александра Лукашенко. В знак поддержки актер использовал символическую фразу из франшизы.
Есть прекрасная цитата Сэмуайза Гэмджи из "Властелина колец": "В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться". Это правда, и такая ситуация сейчас по всему миру. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, будете здоровы и счастливы. Берегите себя!
– отметил актер.
Что известно об аресте Виктора Бабарыка
- Перед президентским выборами в Беларуси провели опрос в сети. По его результатам, более 50% респондентов поддержали кандидата Виктора Бабарико. После этого в стране запретили проводить такие опросы в Интернете.
- В первые дни июня в банк, где работал Виктор Бабарико, наведались правоохранители. Во время обысков силовики заявляли, что их визит касается финансовых махинаций, к которым якобы причастен кандидат в президенты.
- 21 июня главному оппоненту Лукашенко выдвинули обвинения. В то же время адвокатам и самому Виктору Бабарико запретили разглашать детали дела и статью, по которой открыли уголовное производство. Мужчину и его сына Эдуарда задержали. Сейчас Виктор Бабарико находится в СИЗО.
- Евросоюз встал на защиту кандидата в президенты. Уже выдвинуто требование освободить из-под стражи Виктора Бабарико.