В Беларуси готовятся к выборам президента. Александр Лукашенко не намерен отдавать свое кресло оппонентам. Сейчас его главного конкурента уже задержали по уголовному производству, а в защиту Виктора Бабарико и его сына Эдуарда стал голливудский актер Элайджа Вуд.

Актер записал особое видео в поддержку задержанного кандидата в президенты и его сына. Звезда "Властелина колец" признался, что следит за ситуацией в Беларуси и по просьбе друзей семьи Виктора Бабарико создал ролик. Видеообращение Элайджа Вуда опубликовала в инстаграме Александра Зверева, которая является девушкой задержанного сына политика – Эдуарда.

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Сейчас Виктор Бабарико со своим отпрыском находятся в СИЗО. Именно поэтому Элайджа Вуд не скрывал беспокойства и отметил, что надеется на скорое освобождение политического оппонента Александра Лукашенко. В знак поддержки актер использовал символическую фразу из франшизы.

Есть прекрасная цитата Сэмуайза Гэмджи из "Властелина колец": "В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться". Это правда, и такая ситуация сейчас по всему миру. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, будете здоровы и счастливы. Берегите себя!

– отметил актер.

Что известно об аресте Виктора Бабарыка