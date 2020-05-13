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Актер Ник Кордеро, который потерял ногу из-за коронавируса, вышел из комы

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Ник Кордеро вышел из комы
Ник Кордеро вышел из комы / Instagram / @amandakloots

Канадском актеру ампутировали ногу из-за осложнений от коронавируса в конце апреля. Около трех недель он находился в коме, однако 41-летний Ник Кордеро наконец открыл глаза. Близкие звезды отмечают, что для него это уже победа.

Радостной новостью о состоянии здоровья мужа поделилась его жена Аманда Клутс в инстаграме. Она призналась, что Ник Кордеро до сих пор чувствует слабость после операции, однако выход из комы – это несомненный признак того, что борьба за жизнь продолжается успешно.

К теме Канадском актеру Нику Кордеро ампутировали ногу из-за осложнений от коронавируса

Любимая звезды сериалов "Голубая кровь" и "Закон и порядок" заметила, что он открыл глаза и уже может выполнять команды и следить за тем, что происходит вокруг. Вместе с 11-месячным сыном Аманда Клутс посещает Ника Кордеро в одной из больниц Лос-Анджелеса, в которую он был госпитализирован с пневмонией в конце марта. Жена актера подчеркивает, что готова пройти путь выздоровления и реабилитации вместе с ним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от AK! ️ (@amandakloots)

Напомним, что после диагностирования коронавируса в сосудах актера начали образовываться тромбы. Врачам пришлось ампутировать правую ногу, ведь никакие препараты для разжижения крови не сработали. После операции Ник Кордеро был на аппарате искусственной вентиляции легких.

В мире подтверждено 4 292 139 случаев COVID-19. 293 514 человек умерли от коронавируса, 1 508 029 больных выздоровели. О знаменитостях, заразившихся коронавирусом в течение пандемии, читайте здесь.

Автор: Марина Джура
Теги: Голливуд Коронавирус COVID-19 LifeStyle
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