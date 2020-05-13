Актер сериала "Удивительная миссис Мейзел" Тони Шалуб вместе с женой переболел коронавирусом

Американский актер Тони Шалуб долгое время хранил в тайне то, что вместе с женой Брук Адамс заразился COVID-19. После нелегкой борьбы с болезнью мужчина решил рассказать об этом в сети.

66-летний киноактер рассказал об опыте борьбы с инфекционной болезнью в видеоролике Peacock. Человек осознает, что некоторым людям пришлось гораздо труднее перенести симптомы болезни, но и для него с женой это время оказался нелегким.

К теме Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом

В прошлом месяце моя жена Брук и я заболели вирусом, и это были довольно тяжелые несколько недель. Мы понимаем, что у многих других людей было намного хуже,

– рассказал Тони Шалуб.

Мужчина попросил всех придерживаться карантина, чтобы не повторить его опыт: "Я надеюсь, что вы все осторожны и соблюдаете протокол. Теперь мы действительно все словно монахи". Кроме этого звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел", где он сыграл отца главной героини, поблагодарил медицинских работников за их отвагу, а также сообщил, что в возрасте 66-ти лет впервые станет дедушкой.

"Моя старшая дочь летом должна родить мальчика. Я в восторге", – резюмировал Шалуб.

Смотрите полное видеообращение Тони Шалуба онлайн:

По состоянию на 13 мая в мире зафиксировано 4,3 миллиона больных коронавирусом. Из них – почти 300 тысяч умерло и 1,6 миллиона выздоровели. В США насчитывается более 1,4 миллиона официально больных COVID-19, что является наибольшим показателем среди всех стран мира.