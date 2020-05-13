24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Актер сериала "Удивительная миссис Мейзел" Тони Шалуб вместе с женой переболел коронавирусом

- Читати новину українською
Тони Шалуб в сериале "Удивительная миссис Мейзел"
Тони Шалуб в сериале "Удивительная миссис Мейзел" / www.imdb.com

Американский актер Тони Шалуб долгое время хранил в тайне то, что вместе с женой Брук Адамс заразился COVID-19. После нелегкой борьбы с болезнью мужчина решил рассказать об этом в сети.

66-летний киноактер рассказал об опыте борьбы с инфекционной болезнью в видеоролике Peacock. Человек осознает, что некоторым людям пришлось гораздо труднее перенести симптомы болезни, но и для него с женой это время оказался нелегким.

К теме Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом

В прошлом месяце моя жена Брук и я заболели вирусом, и это были довольно тяжелые несколько недель. Мы понимаем, что у многих других людей было намного хуже,
– рассказал Тони Шалуб.

Мужчина попросил всех придерживаться карантина, чтобы не повторить его опыт: "Я надеюсь, что вы все осторожны и соблюдаете протокол. Теперь мы действительно все словно монахи". Кроме этого звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел", где он сыграл отца главной героини, поблагодарил медицинских работников за их отвагу, а также сообщил, что в возрасте 66-ти лет впервые станет дедушкой.

"Моя старшая дочь летом должна родить мальчика. Я в восторге", – резюмировал Шалуб.

Смотрите полное видеообращение Тони Шалуба онлайн:

По состоянию на 13 мая в мире зафиксировано 4,3 миллиона больных коронавирусом. Из них – почти 300 тысяч умерло и 1,6 миллиона выздоровели. В США насчитывается более 1,4 миллиона официально больных COVID-19, что является наибольшим показателем среди всех стран мира.

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Коронавирус COVID-19 Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Роберту Паттинсону – 34! Путь к успеху самого красивого "вампира" современности
сегодня , 10:40 Роберту Паттинсону – 34! Путь к успеху самого красивого "вампира" современности
Юлія Турелик
Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
12 мая , 22:54 Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
Юлія Михайлова
Принцесса Диана и не только: какие красавицы вошли в историю Каннского кинофестиваля
12 мая , 10:45 Принцесса Диана и не только: какие красавицы вошли в историю Каннского кинофестиваля
Юлія Михайлова