Актер Венсан Кассель попал в ДТП: первое фото после аварии

Известный актер Венсан Кассель попал в ДТП в селе Арбонн, что во Франции. Актера госпитализировали с травмой головы в больницу. В пятницу, 22 мая, актер показал, как выглядит после аварии.

Как сообщает издание Mirror, актера, который ехал на скутере, подрезал автомобиль. Авария случилась еще 20 мая. Помогли Касселю пожарные, которые доставили его в местную больницу. Там медики констатировали легкие травмы лица.

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Знаменитый актер уже успел успокоить поклонников, опубликовав в своем инстаграме фото после аварии. "Все хорошо, я жив", – отметил Кассель.

К счастью, актеру удалось избежать серьезных травм, впрочем он все же получил некоторые повреждения, поэтому медики перебинтовали ему травмированную голову и заклеили раны лейкопластирами.

Известно, что в селе Арбонн актер проводил карантин со своей 23-летней женой Тиной Кунаки и маленькой дочкой Амазони.



Фото Касселя после ДТП / Instagram Stories / @vincentcassel

Что известно о личной жизни Венсана Касселя

Французский актер Венсан Кассель всегда привлекал внимание женщин. Однако его сердце покорила роскошная Моника Беллуччи. Именно с итальянской актрисой Венсан прожил в браке 14 лет и воспитывал двоих детей. Однако в 2013 году пара объявила о разводе, а актер переехал в родную Францию.

С зажигательной моделью Тиной Кунаки Венсан Кассель познакомился во время отдыха в 2015 году. Потом звезды начали тайно встречаться, избегая совместных публичных выходов. Уже через год Венсан Кассель публично заявил, что его возлюбленной является Тина Кунаки. Пара активно участвовала в светских мероприятиях, а карьера модели заметно начала развиваться.

В августе 2018-го Тина Кунаки и Венсан Кассель официально поженились. Церемония прошла в кругу ближайших родственников и друзей в небольшом городке Бидарт. В течение года у пары родилась дочь, которую они назвали Амазони.