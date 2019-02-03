Актер Билли Портер надел пышное платье на церемонию Оскар-2019: эпатажные фото и видео

Голливудский актер и исполнитель песен Билли Портер в очередной раз эпатировал на красной дорожке. Перед камерами журналистов он предстал в пышном платье, что поразило всех участников мероприятия.

В американский Dolby Theatre прибывают первые гости церемонии Оскар-2019. Американские звезды, одетые в самые роскошные новинки своего гардероба, сверкают на красной дорожке и не спешат уходить от софитов телекамер.

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Но не менее привлекают внимание и знаменитые актеры. В частности, Билли Портер выбрал для торжественного кинособытия достаточно эпатажный образ, который успел поразить всех участников премии Оскар-2019. На самом шоу у актера почетная роль – он является одним из ведущих на красной дорожке.

Перед камерами знаменитый американец предстал в пышном черном платье от бренда CSiriano. При этом верх эпатажного наряда выглядел как костюм с белой рубашкой и бабочкой. Такой образ вызвал шквал обсуждения в сети, а немало поклонников Оскар-2019 посмеялись с неудачного образа Билли Портера.

Когда вы приходите на Оскар, должны одеваться роскошно. Спасибо CSiriano за создание этого шедевра от кутюр,

– прокомментировал свой наряд Билли Портер.

Не менее эпатажный образ Билли Портер показал на премии Золотой глобус-2019, которая прошла 7 января в Лос-Анджелесе. Тогда эпатажный актер надел костюм, поверх которого взял накидку с розовой подкладкой.