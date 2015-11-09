Актер "Дизель Шоу" обратился к поклонникам после жуткого ДТП: видео

2015 Читати новину українською
Евгений Сморигин из" Дизель Шоу " обратился к поклонникам
Евгений Сморигин из" Дизель Шоу " обратился к поклонникам / Фото из свободных источников

Актер "Дизель Шоу" Евгений Сморигин, который вместе с другими участниками команды побывал в ДТП, в котором погибла Марина Поплавская, впервые обратился к поклонникам после страшного инцидента.

Соответствующее видеообращение Сморигин выложил в свой Instagram-аккаунт.

Актер выразил надежду, что в ближайшее время команда "Дизель Шоу" возобновит свои выступления.

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Я очень надеюсь, что в недалеком будущем мы найдем в себе силы, и будем радовать вас дальше. Я верю в это,
– сказал Сморигин.

"Спасибо вам всем за слова поддержки в наш адрес! Ваша вера, ваша любовь окрыляет, придает сил, и надеюсь, вдохновит на предстоящие концерты! Пока что рано говорить о чем-то конкретном, всем нужно отойти физически и тем более морально", – написал актер "Дизель Шоу".

Напомним, 20 октября на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" попал в ДТП, столкнувшись с фургоном. В результате аварии погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Кроме того, в больницы попали актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов, а также пострадали актеры "Дизель Шоу" Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Виктория Булитко.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ДТП С АКТЕРАМИ "ДИЗЕЛЬ ШОУ":

 
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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры ДТП с актерами Дизель Шоу
Источник: 24 канал
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