Актер Дуэйн Джонсон показал своих маленьких дочерей: волшебные фото

Голливудский актер Дуэйн Джонсон на Рождество сделал забавные и атмосферные фото со своими дочерьми – 3-летней Жасмин и 8-месячной Тианой Джа. Семейное фото умилило сеть.

Перед камерой Дуэйн Джонсон позировал на фоне роскошной новогодней елки. Актер, которого в Голливуде называют "Скалой" из-за накачанного тела, с легкостью держит двух своих дочерей на руках. Но если Жасмин в восторге от такого развлечения, то маленькая Тиана Джа серьезно смотрит в камеру. Выражение лица девочки вызвало смех у пользователей сети.

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"Папины руки. Я не смогу всегда держать их, так что, поверьте, я наслаждаюсь каждым мгновением, проведенным вместе с этими сладкими вкусностями. Я знаю, что наступит день, когда девочки захотят оказаться только у папы на ручках и нигде больше. Малышка Тиана Джа уже сидит с выражением лица "помогите мне", – с юмором написал звездный отец.

Стоит отметить, что дети Дуэйна Джонсона были одеты в красное платье, а маленькая Тиана – еще и полосатые лосины.

Кроме этого, с веселушкой Жасмин звездный папаша проводит немало времени. В сети Дуэйн Джонсон показал смешное видео, снятое в его доме.

Кто такой Дуэйн Джонсон?Знаменитый актер и Реслер, сыгравший в фильмах "Джуманджи: Зов джунглей", "Форсаж", "Спасатели Малибу", "Полтора шпиона", "Зубная фея", "Ведьмина гора" и др. Актер со своей возлюбленной Лорен Хашиан воспитывает двух дочерей: 3-летнюю Жасмин и 8-месячную Тиана Джа. Кроме этого, Дуєйн Джонсон имеет 16-летнюю Симон от первого брака с Дени Гарсией.