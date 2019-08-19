Актер Дуэйн Джонсон женился на Гавайях: романтические фото пары

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Дуэйн Джонсон и Лорен Гашан поженились
Дуэйн Джонсон и Лорен Гашан поженились / Instagram / @therock

Голливудский актер Дуэйн Джонсон, который является одним из самых богатых актеров мира, официально узаконил отношения со своей партнершей Лорен Гашан на Гавайях. Свадебная церемония состоялась днем ранее, 18 августа.

Дуэйн, или как его еще называют "Скала", опубликовал пару красноречивых фотографий, на которых появился со своей любимой в свадебных образах. 47-летний актер и 34-летняя певица обменялись свадебными клятвами на живописном холме Гавайев.

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Двейн Джонсон та Лорен Гашан одружились
Дуэйн Джонсон и Лорен Гашан поженились / Instagram / @therock

"Мы сделали это!", – лаконично подписал фотографию киноактер, опубликовав снимки днем позже после радостного события. Сейчас у артистки и фотографа церемонии не появились никакие новые фотографии со свадьбы. Автором снимков стал Hiram Garcia.

Молодожены одели белые образы в традиционном гавайском стиле: Дуэйн примерил белые брюки и рубашку, дополнив look гирляндой из зелени на шее, в то время как его избранница выбрала бело-кремовое платье с цветочным орнаментом и фатой.

Двейн Джонсон та Лорен Гашан одружились
Свадьба Дуэйна Джонсона и Лорен Гашанна Гавайях / Instagram / @therock

Известно, что пара находится в отношениях 12 лет и даже имеет двух общих детей – 3-летнюю Жасмин и 1-летнюю Тиану. Ранее киноактер был женат на Дени Гарсии (1997-2007), в браке с которой воспитал общую дочь Симон.

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Теги: Голливуд LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: LifeStyle 24
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