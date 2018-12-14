Актер Джон Траволта кардинально сменил имидж: эффектное фото

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Джон Траволта кардинально сменил имидж
Джон Траволта кардинально сменил имидж / Instagram / @johntravolta

Голливудский актер Джон Траволта, который в 64 лет не теряет привлекательности, удивил пользователей сети кардинальной сменой имиджа. Результаты своего эксперимента он опубликовал на странице в Instagram.

Киноманы привыкли видеть Джона Траволту с пышной черной шевелюрой. Легкая седина не повлияла на привлекательность голливудского красавца, а наоборот добавила ему особый шарм.

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Однако с такой прической Джон Траволта решил распрощаться. На днях актер опубликовал фото, на котором видно кардинально новый имидж. Перед камерой своего смартфона звезда "Криминального чтива" позировал с бритой налысо головой. Неожиданный образ он дополнил элегантным костюмом с бабочкой.

Вероятно, снимок актер сделал во время празднования Нового года. Наряду с Джоном Траволтой позировала его дочь Элла, которая выглядела роскошно в черном платье.

Надеюсь, каждый из вас замечательно встретил Новый год! – написал Джон Траволта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

Пользователи сети сразу же пошутили, что такой look Джон Траволта позаимствовал у музыканта Pitbull. Актер пришел поддержать певца во время церемонии открытия его звезды на Аллее славы, которая состоялась в конце декабря. Оба красавца сделали общее фото, которое появилось в блоге Джона Траволты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

К слову, Джон Траволта часто менял имидж ради ролей. Так, в апреле 2018 года актера сфотографировали на съемочной площадке фильма "Лось", в котором он мастерски перевоплотился в сталкера.

Джон Траволта у фільмі
Джон Траволта в фильме "Лось" / The Daily Mail

Теги: LifeStyle Голливуд Красота
Источник: 24 Канал
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