Актер Джуд Лоу готовится стать отцом в шестой раз, – СМИ

47-летний британский актер наслаждается супружеской жизнью с молодой женой Филиппой Коэн. Лишь месяц назад он объявил, что мечтает о пополнении в новоиспеченной семье. Судя по фото папарацци, избранница Джуда Лоу беременна первенцем, а сам актер вскоре станет отцом в шестой раз.

В конце января успешный актер Джуд Лоу обнародовал свое желание стать отцом малыша, рожденного от второй жены Филиппы Коэн. Пара обручилась только в апреле в прошлом году на закрытой вечеринке в Лондоне. Несмотря на то, что звезда уже воспитывает 5 детей от предыдущих отношений, он подчеркивает, что дети – это самое большое счастье.

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Так, на днях папарацци удалось сделать несколько эксклюзивных фото во время совместной прогулки пары по Лондону. Из фотографий, которые появились в сети видно, что Филиппа Коэн пыталась скрыть округлый живот за объемной одеждой. Для выхода она выбрала широкий гольф в красную полоску и черный джемпер. Завершили комфортный look спортивные штаны. Возлюбленная Джуда Лоу держалась за живот и не скрывала своих радостных эмоций.

Рядом с ней шел любящий муж, который для прогулки в прохладную погоду выбрал пальто песочного цвета, светлые джинсы и белую шапку.



Джуд Лоу с беременной женой Филипп Коэн на прогулке в Лондоне / Backgrid

Напомним, что отношения пары длятся с июня 2015 года. Слухи о свадьбе 47-летнего Джуда Лоу и на 14 лет младшей Филиппы Коэн появились в сети еще в феврале 2019 года. Знаменитости сыграли свадьбу 30 апреля в узком кругу без участия папарацци. Для киноактера это уже второй брак – ранее он был женат на актрисе Сэйди Фост, в браке с которой родилось трое детей.

Впоследствии он имел отношения с Сиенной Миллер, с которой еще не один раз "сходился", но голливудский ловелас также отметился еще несколькими романими, в ходе которых родилось двое детей – дочери от модели Саманты Берк и певицы Кетрин Берг.