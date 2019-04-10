Актер Джуд Лоу засветился полуобнаженным на пляже Венеции: пикантные фото со съемок фильма

В сети не часто можно увидеть соблазнительные фото мужчин-киноактеров, ведь в первую очередь журналисты и сторонники чаще обращают внимание на женщин-актрис или моделей. Однако британский киноактер устроил настоящий фурор на съемках сериала "Новый Папа" (The New Pope) в Венеции.

Первыми фотографиями со съемочной площадки на пляже Италии поделились в BuzzFeed News. Как известно, сериал "Новый Папа" стал продолжением известной картины "Молодой Папа" (The Young Pope). Там Джуд Лоу исполняет одну из главных ролей – Папа Пия XIII, бывшего архиепископа Нью-Йорка Ленни Белардо.

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Поэтому 46-летнего киноактера фанаты смогли увидеть в очень пикантном образе – только в белых плавках. Несмотря на возраст, актеру удается поддерживать прекрасные формы тела и оставаться не менее харизматичным, чем в других фильмах.



Джуд Лоу на съемках сериала "Новый Папа" / BACKGRID



Джуд Лоу на съемках сериала "Новый Папа" / BACKGRID



Джуд Лоу на съемках сериала "Новый Папа" / BACKGRID



Джуд Лоу на съемках сериала "Новый Папа" / BACKGRID

Рядом с ним на фотографиях шагает его напарница по кинокартине – Людивин Санье. Она примерила яркое бикини, босоножки на платформе и большой крест на груди. На других кадрах присутствуют и другие актрисы из "массовки". Примечательно, что на улице холодно, поскольку вся съемочная группа одета в теплую одежду, а актеры уверенно терпят непогоду и ведут себя, как на улице тепло и жарко.



Съемки сериала "Новый Папа" / BACKGRID



Съемки сериала "Новый Папа" / BACKGRID

О сюжете второго сезона "Молодого Папы" пока ничего неизвестно, но ранее создатели ленты сообщали, что к основному касту присоединится американский актер Джон Малкович. Премьеру сериала следует ожидать в ноябре 2019 года.