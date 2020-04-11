Актер "Гарри Поттера" Руперт Гринт станет отцом первенца

31-летний британский актер впервые станет отцом. Девушка Руперта Гринта актриса Джорджия Грум беременна. Будущее пополнение в звездной семье удалось рассекретить папарацци, а затем пара решила официально подтвердить слухи.

Несмотря на суровые карантинные мероприятия в Великобритании, влюбленные все же совершают походы за покупками самостоятельно. Так, на днях папарацци удалось сфотографировать Руперта Гринта и Джорджию Грум на улицах Лондона.

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На фотографиях, которые появились в сети, невозможно не заметить существенные изменения в фигуре 28-летней актрисы. Она пыталась скрыть округлившийся живот за объемной одеждой – черной футболкой оверсайз. После первых сообщений в прессе пара решила не держать радостные новости в тайне и официально подтвердила все слухи о беременности.

Руперт Гринт и Джорджия Грум с невероятной радостью сообщают о том, что они ждут ребенка, а также просят уважать их право на личную жизнь в это время,

– заявил представитель пары.