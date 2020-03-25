Актер "Ходячих мертвецов" имеет симптомы коронавируса, но не может узнать результаты теста

Американский актер Дэниэл Ньюман убежден, что болен коронавирусом, ведь недавно контактировал с зараженным коллегой, но не может узнать результаты теста. Причина − слишком легкие симптомы как для болезни, поэтому тест не взялись обрабатывать.

38-летний исполнитель промежуточной роли сериала "Ходячие мертвецы" рассказал об этом в своем инстаграме. Недавно он вернулся из Австралии и узнал, что у одного из его коллег обнаружили коронавирус. Впоследствии мужчина сам почувствовал подобные симптомы болезни.

К слову Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом

Поэтому Дэниэл решил пройти тестирование на Covid-19, но сделать это, как оказалось, не так уж и легко. После длительных поисков тестов в одной из больниц Атланты он все же сделал тест за 9116 долларов, но врачи отказались его обрабатывать из-за легких симптомов.

В случае подтверждения теста ему бы пришлось ложиться в больницу, в которой недостаточное количество больничных коек, поэтому его отправили на карантин домой.

Преференциальное лечение – отвратительное. Я заплатил 9 тысяч долларов, а они мне сообщили: "Нам нужны кровати в отделении неотложной помощи, а ваши симптомы очень слабые, поэтому правительство даже не позволило обрабатывать ваш тест". Они просто позволили мне и многим людям отправиться домой на карантин, даже не имея возможности обработать тесты,

– заявил киноактер.

Под фотографией из медицинской палаты он также добавил, что врачам разрешили обрабатывать только тесты людей с тяжелыми симптомами, а также тех, кто вернулся из Италии или Китая.

"Почему после почти трех месяцев с начала эпидемии в Китае наша страна не подготовлена ​​с тестами, масками, дезинфицирующими средствами для рук, туалетной бумагой? Мы все переживаем это вместе. Пожалуйста, будьте осторожны, мойте руки, держитесь на расстоянии 2 метров от людей и оставайтесь дома", – возмутился Дэниэл Ньюман.

Напомним, что в похожей ситуации недавно оказалась Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем и Грета Тунберг. Первые не могли найти тестов на коронавирус, но тоже испытывали симптомы болезни. В результате – нашли их, однако они оказались отрицательными. А Грета убеждена, что болела коронавирусом, поскольку имела все имеющиеся для этого симптомы, но тест также не сделала, поскольку в Швеции, откуда она родом, их тоже дают только в случае сложных ситуаций.

Напомним, что США сейчас находится на третьем месте в мире по количеству подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом: 54 974 – зараженных лиц, 785 – летальных случаев и 379 – вылеченных людей.



Симптомы коронавируса Covid-19 / Инфографика 24 канала