Актер Идрис Эльба и его жена вылечились от коронавируса

Голливудский актер Идрис Эльба, известный по участию в рейтинговых фильмах, в частности, Marvel, выздоровел. Он с женой Сабриной больше не имеет симптомов коронавируса.

Этой новостью 47-летний Идрис Эльба поделился на своей странице в твиттере. Актер признался, что худший период болезни уже позади, однако они все еще находятся на карантине.

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"Мы прошли через период карантина, но все еще в подвешенном состоянии и не можем улететь домой. Так что придется немного подождать", – отметил Идрис Эльба.

Об инфицировании коронавирусом Идрис Эльба рассказал поклонникам 17 марта. Актер признался, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Результаты обследования звезда фильмов Marvel обнародовал для того, чтобы другие инфицированные имели больший стимул бороться с недугом. Однако уже на следующий день Идрис Эльба не скрывал своего беспокойства из-за симптомов болезни, так как он годами страдает от астмы.

"Прошли эти сумасшедшие сутки. Вчера все было и плохо, и хорошо. Плохо, потому что мой тест оказался положительным. Хорошо, потому что это повлекло за собой много разговоров... Конечно, я волнуюсь. Меня беспокоит астма и то, как вирус может очень быстро усложнить ситуацию. Я очень беспокоюсь о том, что происходит в мире, если честно. Я очень беспокоюсь о том, как мы справимся с этим", – поделился он.

Тест на COVID-19 прошла и жена актера Сабрина. Врачи и у нее диагностировали коронавирус. Поэтому теперь, когда симптомы болезни позади, Идрис Эльба обратился к поклонникам с просьбой не паниковать и бороться с болезнью.

Мы стараемся оставаться оптимистами. Надеюсь, что и вы тоже стремитесь не волноваться слишком сильно и не паниковать. Я думал, что мне будет очень плохо, потому что я астматик, но смог пройти через это, а значит, сможете и вы,

– отметил актер.

По состоянию на 31 марта в мире зафиксировали 823 200 инфицированных коронавирусом. От осложнений болезни умерли 40 633 человек. В то же время удалось выздороветь 174 333 пациентам.



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