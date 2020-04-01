24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Актер Идрис Эльба и его жена вылечились от коронавируса

- Читати новину українською
Идрис Эльба вылечился от коронавируса / Instagram / @idriselba

Голливудский актер Идрис Эльба, известный по участию в рейтинговых фильмах, в частности, Marvel, выздоровел. Он с женой Сабриной больше не имеет симптомов коронавируса.

Этой новостью 47-летний Идрис Эльба поделился на своей странице в твиттере. Актер признался, что худший период болезни уже позади, однако они все еще находятся на карантине.

Читайте также: Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса

"Мы прошли через период карантина, но все еще в подвешенном состоянии и не можем улететь домой. Так что придется немного подождать", – отметил Идрис Эльба.

Об инфицировании коронавирусом Идрис Эльба рассказал поклонникам 17 марта. Актер признался, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Результаты обследования звезда фильмов Marvel обнародовал для того, чтобы другие инфицированные имели больший стимул бороться с недугом. Однако уже на следующий день Идрис Эльба не скрывал своего беспокойства из-за симптомов болезни, так как он годами страдает от астмы.

"Прошли эти сумасшедшие сутки. Вчера все было и плохо, и хорошо. Плохо, потому что мой тест оказался положительным. Хорошо, потому что это повлекло за собой много разговоров... Конечно, я волнуюсь. Меня беспокоит астма и то, как вирус может очень быстро усложнить ситуацию. Я очень беспокоюсь о том, что происходит в мире, если честно. Я очень беспокоюсь о том, как мы справимся с этим", – поделился он.

Тест на COVID-19 прошла и жена актера Сабрина. Врачи и у нее диагностировали коронавирус. Поэтому теперь, когда симптомы болезни позади, Идрис Эльба обратился к поклонникам с просьбой не паниковать и бороться с болезнью.

Мы стараемся оставаться оптимистами. Надеюсь, что и вы тоже стремитесь не волноваться слишком сильно и не паниковать. Я думал, что мне будет очень плохо, потому что я астматик, но смог пройти через это, а значит, сможете и вы,
– отметил актер.

По состоянию на 31 марта в мире зафиксировали 823 200 инфицированных коронавирусом. От осложнений болезни умерли 40 633 человек. В то же время удалось выздороветь 174 333 пациентам.

Симптоми коронавірусу
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:42 День смеха: 6 лучших розыгрышей голливудских звезд
Новини шоу-бізнесу 3817
сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
Новини України 37110
сегодня , 12:02 Правда или ложь: легко ли тебя обмануть
Новини культури 3320
сегодня , 05:05 Гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп 5070
сегодня , 13:03 Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
Новини культури 16265
сегодня , 09:00 День смеха: смешные поздравления с 1 апреля
Новини культури 5543
сегодня , 08:03 Картинки с Днем смеха: потешная подборка
Традиції 7117
сегодня , 03:59 Должность руководителя "Энергоатома" за 5 миллионов: Лерос продолжил "сливы" о брате Ермака
Новини України 26651
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:03 Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
Олена Булан
сегодня 11:23 Великий пост 2020: важные даты, правила и приметы
сегодня 11:01 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
сегодня 10:42 День смеха: 6 лучших розыгрышей голливудских звезд
Юлія Михайлова
31 марта 19:03 5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
Марта Вересюк

Новости
Больше новостей
Залиште відгук