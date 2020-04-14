Актер "Игры престолов" Кристофер Хивью объявил, что поборол COVID-19
Знаменитый голливудский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в "Игре престолов", выздоровел. Мужчина написал в сети, что вылечился от коронавируса и больше не имеет симптомов недуга.
Этой новостью Кристофер Хивью поделился на инстаграм-странице. Норвежский актер добавил, что и он, и его жена Грю Молвер сейчас чувствуют себя хорошо и больше не имеют ни одного из симптомов коронавируса.
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"Привет! Мы полностью выздоровели и находимся в добром здравии после того, как коронавирусом заразился я и, скорее всего, моя жена. После нескольких недель карантина и еще нескольких дней самоизоляции в доме, когда уже исчезли все симптомы, мы наконец хотим объявить, что живы и здоровы. Нам очень повезло, что у нас были только несильные симптомы COVID-19", – написал Кристофер Хивью.
Актер поблагодарил всех поклонников, которые поддерживали его во время лечения и подчеркнул важность соблюдения правил карантина.
Спасибо за всю вашу поддержку, и, пожалуйста, будьте бдительны и держитесь на расстоянии, мойте руки как можно чаще. Позаботьтесь друг о друге в это странное время,
– добавил он.
О том, что Кристофер Хивью болен коронавирусом стало известно 17 марта. Актер рассказал об этом поклонникам, чтобы поддержать всех, у кого тоже есть симптомы COVID-19. По словам звезды "Игры престолов", болезнь у него проявилась, как обычная простуда. Однако тест на коронавирус оказался положительным.
Кристофер Хивью с женой самоизолировались в собственном доме в Норвегии и не покидали жилище до полного выздоровления. Актер подчеркнул, что каждому нужно ответственно относиться к новостям о пандемии и следовать всем советам, обнародованным ВОЗ.
По состоянию на 13 апреля побороть коронавирус удалось 445 005 инфицированным. Общее количество заболевших – 1 924 979. Наибольшие показатели инфицирования и смертности зафиксированы в США. Только в Нью-Йорке количество больных значительно превышает данные Китая, откуда и распространился вирус. Поэтому медики в очередной раз призывают соблюдать простые правила, которые могут помочь спасти жизнь.
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