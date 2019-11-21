Актер "Игры престолов" признался, что создатели сериала сняли альтернативный финал 8 сезона

Норвежский актер Кристофер Хивью поделился, что "ради развлечения" создатели фэнтезийного сериала "Игра престолов" сняли еще одну концовку сериала, но она осталась лишь в личных архивах съемочной команды.

Об этом исполнитель роли Тормунда рассказал в интервью для издания Metro UK.

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Ну, мы сняли альтернативный финал. Это было в основном для развлечения, но я не знаю, позволю ли себе рассказать вам об этом,

– впоследствии добавив журналистам, что он все же оставит все в секрете, но "это было весело".

Внимание, спойлеры!

Стоит добавить, что в финале 8 сезона "Игры престолов", который стал финальным, королем шести королевств стал Бран Старк (роль исполнил Айзек Хэмпстед Райт) благодаря Джону Сноу (Кит Гаринтон), который убил Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк). Короля Ночи (Владимир Фурдик) в середине 8 сезона убила Ария Старк (Мэйси Уильямс).

Трудно предположить, что ожидало фанатов в альтернативной концовке, ведь телевизионный вариант понравился далеко не всем фанатам, поэтому они даже создали петицию для пересъемки финала саги.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Сериал содержал всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.