Актер Эзра Миллер принял участие в пикантной съемке для Playboy: провокационные фото

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Актер Эзра Миллер принял участие в пикантной съемке для Playboy: провокационные фото

Голливудский актер Эзра Мэттью Миллер, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", продолжает покорять Голливуд эпатажностью. Знаменитость принял участие в провокационной съемке, примерив сексуальный женский наряд.

Казалось бы, поклонники Эзры Миллера уже не могут удивиться необычным образам актера. Однако недавняя съемка зажигательного брюнета для Playboy все же потрясла сеть.

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Провокационная фотосессия полностью разрушает все гендерные стереотипы, ведь 26-летний актер предстает в ней в женских чулках, туфлях на очень высоких каблуках, в кружевном пеньюаре и белом приталенном костюме. При этом Эзра Миллер воспроизводил сексуальные позы моделей Playboy, которые соблазняют мужчин горячими снимками.

Сейчас появились первые фотографии, которые уже успели взбудоражить сеть. Представители Playboy опубликовали также бэкстейдж эпатажной съемки, в которой Эзра Миллер объяснил, почему примеряет такие необычные образы. По словам актера, он ищет в себе то, что делает его удивительным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Playboy (@playboy)

Езра Міллер
Эзра Миллер / Playboy


Голливудский актер Эзра Миллер / Playboy


Эпатажная фотосессия Эзры Миллера / Playboy


Эзра Миллер снялся для мужского журнала / Playboy


Голливудский актер Эзра Миллер / Playboy


Эзра Миллер примерил женский наряд / Playboy


Провокационный образ Эзры Миллера / Playboy

Кто такой Эзра Миллер? Актер, известный участием в фильмах "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Лига справедливости", "Фантастические твари и где они обитают", "Крушение поезда", "Госпожа Бовари", "Что-то не так с Кевином", "Родственники", "Сити-Айленд" и др. В 26 лет Эзра Миллер откровенно заявляет, что является квиром. "Я бы не назвал себя геем. В основном меня всегда привлекали женщины, но я был со многими людьми и готов полюбить кого угодно", – пояснил актер.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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