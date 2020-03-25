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Актер Кевин Харт объявил, что в четвертый раз станет отцом

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Через полгода после ДТП Кевин Харт и его жена Энико объявили о пополнении в семье. Для голливудского актера это будет четвертый отпрыск.

Как известно, 1 августа Кевин Харт попал в жуткую аварию. Водитель авто, в котором был актер, внезапно потерял управление, отчего машина съехала в канаву. Спасатели едва достали людей из разбитой иномарки. После операции на позвоночнике врачи не могли утверждать, что Кевин Харт будет ходить. По их словам, это чудо, что он и так выжил.

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Однако прошло больше половины года, как актер и его жена объявили о грядущем пополнении. Супруги опубликовали в Сети довольно пикантное фото беременной Энико, подписав, что ожидают второго общего ребенка.

Ребенок №2. Посреди всего этого мы усилили молитвы и не можем передать, насколько благодарны! Скоро мы станем семьей из шести человек! Светимся от счастья и растем,
– написала будущая мама.


Актер Кевин Харт в четвертый раз станет отцом / Instagram / @kevinhart4real

Кевин Харт и Энико Пэрриш поженились в августе 2016 года. Церемонию влюбленные устроили неподалеку от Санта-Барбары. А уже через год у супругов появился сын, которого назвали Кензо. Кроме этого, Кевин Харт имеет двоих детей от первого брака с Торре Харт.


Кевин Харт с женой и детьми / Instagram / @kevinhart4real

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные дети Звездные родители Голливуд LifeStyle
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