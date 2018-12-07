Актер Кевин Харт отказался быть ведущим премии "Оскар": неожиданная причина

В конце февраля 2019 года весь мир будет наблюдать за роскошной церемонией вручения премии "Оскар". Сейчас продолжается подготовка к грандиозному шоу, которое объединит известных актеров и режиссеров в одном зале. А пока организаторы "Оскара 2019" заботятся об эффектном действе, их подопечные удивляют мир неожиданным заявлением.

Голливудский актер и комик Кевин Харт, которого пригласили быть ведущим престижной церемонии, отказался от предложения. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

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По словам актера, когда-то он публиковал твиты, которые могли обидеть ЛГБТ-сообщество. Поэтому Кевин Харт решил отказаться от роли ведущего на долгожданном действе.

Я решил отказаться от проведения нынешнего "Оскара"... Все потому, что я не хочу смущать людей в ночь, когда будут отмечать так много удивительных талантливых артистов,

– признался Кевин Харт.

Кроме этого, знаменитость извинился перед ЛГБТ-сообществом за прошлые сообщения и добавил, что надеется в следующие годы все же быть частичкой грандиозного кинособытия.

"Мне жаль, что я причинил людям боль. Я развиваюсь и хочу продолжать это делать. Моя цель – объединять людей, а не разделять. Большая любовь и благодарность Академии (Американской академии киноискусства, – 24 канал). Надеюсь, мы сможем встретиться еще раз", – добавил Кевин Гарт.

Что известно про церемонию "Оскар-2019"?91 церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Объявление номинантов кинопремии пройдет почти месяцем ранее – 22 января. В лонг-лист претендентов на премию "Оскар" вошли две украинские ленты: "Переломный момент: Война за демократию в Украине" Олеся Саниного и Марка Харриса в категории "Лучший документальный фильм" и фильм "Донбасс" Сергея Лозницы в категории "Лучший фильм на иностранном языке".