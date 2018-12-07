Актер Кевин Харт отказался быть ведущим премии "Оскар": неожиданная причина

28 Читати новину українською
Кевин Харт отказался вести "Оскар 2019"
Кевин Харт отказался вести "Оскар 2019" / thesource.com

В конце февраля 2019 года весь мир будет наблюдать за роскошной церемонией вручения премии "Оскар". Сейчас продолжается подготовка к грандиозному шоу, которое объединит известных актеров и режиссеров в одном зале. А пока организаторы "Оскара 2019" заботятся об эффектном действе, их подопечные удивляют мир неожиданным заявлением.

Голливудский актер и комик Кевин Харт, которого пригласили быть ведущим престижной церемонии, отказался от предложения. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Читайте также: Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb

По словам актера, когда-то он публиковал твиты, которые могли обидеть ЛГБТ-сообщество. Поэтому Кевин Харт решил отказаться от роли ведущего на долгожданном действе.

Я решил отказаться от проведения нынешнего "Оскара"... Все потому, что я не хочу смущать людей в ночь, когда будут отмечать так много удивительных талантливых артистов,
– признался Кевин Харт.

Кроме этого, знаменитость извинился перед ЛГБТ-сообществом за прошлые сообщения и добавил, что надеется в следующие годы все же быть частичкой грандиозного кинособытия.

"Мне жаль, что я причинил людям боль. Я развиваюсь и хочу продолжать это делать. Моя цель – объединять людей, а не разделять. Большая любовь и благодарность Академии (Американской академии киноискусства, – 24 канал). Надеюсь, мы сможем встретиться еще раз", – добавил Кевин Гарт.

Что известно про церемонию "Оскар-2019"?91 церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Объявление номинантов кинопремии пройдет почти месяцем ранее – 22 января. В лонг-лист претендентов на премию "Оскар" вошли две украинские ленты: "Переломный момент: Война за демократию в Украине" Олеся Саниного и Марка Харриса в категории "Лучший документальный фильм" и фильм "Донбасс" Сергея Лозницы в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Теги: LifeStyle Награды Голливуд Оскар Оскар-2019 Кино
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
сегодня 11:00 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
194
День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
сегодня 10:15 День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
9923
Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
6 декабря 19:01 Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
Яніна Ткачук 542
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
6 декабря 14:01 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 14069
В Варшаву на кофе: во сколько обойдется бюджетная поездка самолетом в Европу
5 декабря 18:00 В Варшаву на кофе: во сколько обойдется бюджетная поездка самолетом в Европу
533
Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки
5 декабря 15:48 Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки
Богданна Рибак 1401
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук