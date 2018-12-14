Актер Крис Пратт рассказал, как видит будущее с дочкой Арнольда Шварценеггера

Голливудский актер Крис Пратт, сыгравший главную роль в популярном фильме "Стражи галактики", решил откровенно рассказать о своей личной жизни. В частности, известный красавец признался, что мечтает о свадьбе с дочерью Арнольда Шварценеггера и планирует стать многодетным папой.

Откровенное интервью актер дал журналистам Entertainment Tonight. Крис Пратт, который обручился с Кэтрин Шварценеггер 13 января, не скрывал своего счастья и охотно поделился планами на будущее.

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"Каким я вижу свое будущее? В нем будет много детей. Меньше времени будет оставаться на работу, зато больше времени – на жизнь. Я всегда хотел быть тем парнем, который работает, чтобы жить, а не живет, чтобы работать. Я хочу переехать на ферму, ловить рыбу и любоваться красивыми закатами", – рассказал Крис Пратт.

Кроме того, голливудский актер не сдерживал волнения при упоминании о предстоящей свадьбы. Крис Пратт признался, что абсолютно счастлив и мечтает о дне церемонии.

О романе Криса и Кэтрин стало известно в июне 2018 года. Тогда пара пыталась тайно встречаться, однако все же засветилась на прогулке в парке. Длительное время дочь Арнольда Шварценеггера и ее избранник не комментировали слухов о романе. Однако в декабре Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер опубликовали совместные фото в сети, подтвердив информацию о романтических отношениях.

Уже через месяц голливудский актер решился на признание любимой. В своем блоге он поделился очаровательным фото и комментарием, в котором признался, что будет готовиться к свадьбе. Бывшая жена Криса, Анна Фэрис, прокомментировала это событие, искренне обрадовавшись за экс-мужа. По информации СМИ, она не против, чтобы их общий сын с Праттом общался и проводил время с Кэтрин Шварценеггер.

"Крис написал мне, что сделал предложение Кэтрин. И я ответила, что это потрясающе! Я так рада за них. Я знала, что это произойдет. Я люблю ее, люблю его и так счастлива, что они нашли друг друга", – рассказала Анна Фэрис.