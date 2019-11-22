Актер Кристиан Бэйл рассказал, как его жена относится к его творческим перевоплощениям

45-летнего Кристиана Бэйла можно с легкостью назвать мастером перевоплощений. Как только ни менялся голливудский актер ради ролей. На днях Кристиан рассказал журналистам, одобряет ли такие "жертвы" его жена Сиби Блажич.

Об этом Кристиан Бэйл откровенно рассказал в интервью изданию People. Он утверждает, что Сиби, которая также является актрисой, понимает специфику его работы. Поэтому постоянные трансформации у киногероев отнюдь не смущают ее. Более того, Кристиан Бэйл подозревает, что некоторых персонажей Сиби Блажич настолько любит, что расстраивается, когда проект завершается, а актер возвращается к тихим семейным будням.

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"Теперь я стараюсь гораздо меньше с головой погружаться в работу, потому что у меня есть дети, и мне бы не хотелось вводить их в заблуждение. Такое часто случалось с моей женой. У нее были настоящие любимцы среди моих персонажей. Когда я заканчивал работать над той или иной ролью, она отчаянно говорила мне: "Я по нему скучаю. Хочу, чтобы ты снова стал тем персонажем", – откровенно рассказал Кристиан Бэйл.

Кто такой Кристиан Бейл?

Британский актер, который прославился талантливым игрой в фильмах "Американский психопат", "Темный рыцарь", "Боец", "Игра на понижение", "Престиж", "Враги общества", "Машинист", "Власть" и др. Что касается личной жизни, Кристиан Бейл с 2000 года женат на актрисе Сиби Блажич. Пара воспитывает двоих детей – 14-летнюю Эммелайн и 5-летнего Джозефа.

Кроме этого, Кристиан Бэйл смутил журналистов признанием, что самым любимым героем его жены является Тревор Резник из фильма "Машинист" (The Machinist). Для этой роли актер похудел на 28 килограммов и почти ничего не ел. А чтобы убедительно сыграть человека, который балансирует на грани сна и реальности, Бэйл даже не отдыхал и выделял на сон всего несколько часов в сутки.

"В тот период я делал все, что мне говорила Сиби. Я будто поймал настоящий дзен, не было никаких американских горок. Ночью я спал всего по два часа. Потом вставал и восемь часов подряд читал книгу, почти не сдвигаясь с места. Я был самым расслабленным и спокойным за всю свою жизнь. Мне кажется, именно это ей и нравилось. Но я также знаю, что через некоторое время ей бы стало слишком скучно со мной", – добавил Кристиан Бэйл.



Кристиан Бейл похудел для роли на 28 килограммов / Фотопсравнение

В конце интервью актер признался, что самое сложное не сама трансформация или подготовка к ней, а процесс после завершения съемок. Кристиану Бейлу нужно некоторое время, чтобы вернуться к обыденной жизни.



Кристиан Бейл в фильме "Власть"/ RTL