Актер Майлз Теллер тайно женился на Гавайях: первые кадры

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Свадьба Майлза Теллера и Келли Сперри на Гавайях
Свадьба Майлза Теллера и Келли Сперри на Гавайях / Instagram / @keleigh_sperry

Известный голливудский актер и звезда популярных американских лент Майлз Теллер официально узаконил отношения с избранницей Келли Сперри, которая также является актрисой.

Романтическая свадебная церемония состоялась на Гавайях, где традиционно собрались ближайшие друзья и родственники пары. Согласно информации The Daily Mail, венчание состоялось в католической церкви на втором по величине острове Гавайского архипелага Мауи, после чего влюбленные отправились в ресторан на винтажном Porsche Roadster белого цвета.

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Для свадьбы невеста выбрала лаконичное приталенное платье белого цвета с квадратным вырезом и с цветочным орнаментом. На ее голове была нежная фата, на шее – драгоценное колье, а в руках – свадебный букет из веток мирта. Вечером Келли сменила платье на более откровенный вариант. Жених в свою очередь выбрал синий костюм-тройку.

Первые кадры со свадьбы Майлза Теллера и Келли Сперри:

Кадры папарацци со свадьбы Майлза Теллера и Келли Сперри / The Daily Mail

Чтобы не стать объектом обсуждения в прессе, пара держала в тайне все детали бракосочетания. Только сегодня, 3 сентября, любимая Майлза Теллера опубликовала серию свадебных фото с мужем. Что интересно, на свадьбе также присутствовали фотографы из издания Vogue Wedding, поэтому стоит ожидать, что эти кадры скоро появятся в одном из будущих выпусков журнала.

Первые фото со свадьбы Майлза Теллера и Келли Сперри на Гавайях / Instagram / @keleigh_sperry

Стоит добавить, что 32-летний Майлз и 26-летняя Келли находились в отношениях 6 лет, обручились они 2 года назад, а 2 сентября пара все же решила пойти под венец. Для обоих это первый официальный брак.

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные свадьбы
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