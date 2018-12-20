Актер Маколей Калкин повторил смешные кадры из фильма "Один дома": видео

Накануне рождественско-новогодних праздников киноманы любят просматривать легендарные фильмы, среди которых – комедия "Один дома". Актер Маколей Калкин, сыгравший главную роль в киноленте, повторил культовые сцены из нее.

38-летний Маколей Калкин имел возможность вернуться в детство, ведь его пригласили сняться в рекламе, повторив известные сценки из фильма "Один дома".

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Идея создания рождественской рекламы гаджетов принадлежит креативному отделу Google. В ролике авторы мастерски воссоздали все детали киноленты, что вызвало восторг в сети, да и у самого Маколея Калкина.

"Очень хорошо поработали над декорациями, реквизитами и всеми кадрами", – прокомментировал съемку Маколей Калкин.

Смотрите рекламный ролик от Google в стиле "Один дома" (видео):

Как и сама комедия "один дома", ее несколькоминутный римейк получил немалую популярность в сети. Всего за день рекламу просмотрели более 5 миллионов пользователей сети, которые не сдерживали своего смеха в комментариях и восторга от такой идеи. Некоторые поклонники Google уже назвали ролик лучшей короткометражкой.

Кроме финального видео, авторы проекта опубликовали и кадры со съемочной площадки. Согласно ролику, Маколей Калкин много шутил и был в восторге от такого возвращения его героя – Кевина Маккалистера.

Смотрите видео, как снимали рекламу Google: