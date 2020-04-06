Актер Марк Хэмилл публично попрощался со "Звездными войнами": трогательное обращение

Голливудский актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в фильмах "Звездные войны", попрощался с сагой. Соответствующее письмо он опубликовал на твиттер-странице.

Актер больше не появится в фильмах "Звездные войны". Именно поэтому на прощание он решил публично обратиться к поклонникам и рассказал о съемках фэнтезийных фильмов. Марк Хэмилл начал письмо словами: "Несколько мыслей о том, как одна эпоха заканчивается, а другая начинается", чем растрогал тысячи поклонников "Звездных войн".

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Мужчина вспомнил, что в 1976 году пришел на актерские пробы с Харрисоном Фордом. Тогда киноленте никто не прогнозировал такого огромного успеха, а актеры и подозревать не могли, что дебютный фильм вдохновит создателей саги на еще 8 частей, в которых раскроется история Скайуокеров.



"Звездные войны" берут начало в 1976 году / IMDb

Поражала и миллионная армия поклонников "Звездных войн". Ежегодно количество людей, которые просматривали сагу, увеличивалось, что отметил в своем письме Марк Хэмилл.

"Какое же это было невероятное приключение... Для многих из вас путешествия с нами начались 40 лет назад, когда "Звездные войны" вошли в вашу жизнь с кресел всего пару дюжин кинотеатров, которые показали их в день релиза. Что касается остальных, то вы подключились к нам позже, посмотрев трагическую сагу о юном Энакине или вместе с совершенно новым поколением героев в трилогии сиквелов", – отметил актер.

Кроме этого, Марк Хэмилл вспомнил свою коллегу Кэрри Фишер, которая умерла в 2016 году после авиаперелета. Он отметил, что актриса любила говорить: "Звездные войны" сделали семьей миллиарды людей во всем мире. Сага с легкостью объединила создателей и поклонников в одно общество, которое болеет за ленту.

"Как говорила Кэрри: "Звездные войны" прежде всего – о семье, и о том, что все мы превратились в одно огромное сообщество, которое разделяет общий опыт этих историй и те фундаментальные ценности, которые они пробуждают в нас... Я глубоко благодарен вам за тот неисчерпывающийся энтузиазм и преданность далекой-далекой Галактике Джорджа Лукаса, которая будет только продолжать расти благодаря новым рассказчикам, что создает еще более широкую галактику, наполненную героями, злодеями, экшном, романтикой, и, конечно же, силой. Да пребудет с вами сила ... всегда", – добавил он.

Эмоциональное обращение Марка Хэмилла уже стало приложением к коробке с изданием всех 9 частей саги "Звездные войны". В комплект вошли 27 дисков с кинолентами.