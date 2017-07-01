Актер Рами Малек неоднозначно прокомментировал секс-скандал с режиссером "Богемской рапсодии"

Голливудский актер Рами Малек, который сыграл легендарного Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", решил прокомментировать скандальные новости. Он признался, что работать с режиссером Брайаном Сингером, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков, было очень неприятно.

Журналистам Page Six удалось пообщаться с актером Рами Малеком во время кинофестиваля в Санта-Барбаре. По словам звезды "Богемской рапсодии", это ужасная ситуация, поэтому он переживает за каждую жертву Брайана Сингера.

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Я переживаю за каждого, кому пришлось пережить то, о чем я слышал. Это ужасно. Я понимаю, через что им пришлось пройти и считаю это ужасным. Неприятно осознавать, что такие вещи происходят во времена #MeToo,

– рассказал Рами Малек.

Актер отметил, что не долго сотрудничал с похотливым режиссером, ведь Брайана Сингера уволили от съемок через несколько недель после начала работы. Однако Рами Малек был не в восторге от такого опыта.

"Все заслуживают правды, и все, кто хочет говорить о том, что случилось с Брайаном, заслуживают того, чтобы его услышали... В моей ситуации, это (общение с Брайаном Сингером – 24 канал) было очень неприятно, совсем неприятно. Это все, что могу сказать на этом этапе", – неоднозначно рассказал Рами Малек.

В чем обвиняют режиссера "Богемской рапсодии"?

В конце января 2019 года Голливуд в очередной раз разразился секс-скандалом: режиссера фильма "Богемская рапсодия" Брайана Сингера обвинили в изнасиловании и домогательстве. Сразу четыре человека признались, что стали его жертвами. По словам потерпевших, Брайан Сингер домогался их, когда ребята были в возрасте от 13 до 17 лет. У некоторых жертв был половой акт с похотливым режиссером.

Такие резонансные обвинения прокомментировали представители Брайана Сингера. Они убеждены, что обвинения необоснованны, а саму статью написал журналист, который одержим режиссером "Богемской рапсодии". Еще в 1997 году представитель СМИ хотел разместить подобный материал, но тогда редакция журнала Esquire не подала его за неимением надежных источников. В ответе также говорилось, что предполагаемые жертвы Брайана Сингера – это отчаявшиеся люди, которые за деньги и минуту славы готовы врать.

Реакция киносообщества

Такую новость не обошли и кинокритики. Представители престижной премии GLAAD Media Awards, которую ежегодно дают тем знаменитостям, которые добавляют положительный имидж ЛГБТ-сообществу, остро осудили преступление. Они не только поддержали жертв секс-насилия, но и сняли фильм "Богемская рапсодия" из списка претендентов на награду.