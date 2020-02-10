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Актер с синдромом Дауна впервые в истории Оскара вручил награду

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Шайа ЛаБаф и Зак Готтзаген на Оскаре-2020 / www.gettyimages.in

Американский актер Зак Готтзаген, который имеет синдромом Дауна, уже вошел в историю церемонии Оскар. Вместе с напарником Шайа Лабафом он вышел на сцену кинопремии, чтобы осчастливить лауреатов категории "Лучший игровой короткометражный фильм".

Церемония награждения премией Оскар-2020 состоялась в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе, кинотеатр "Долби", где и имел честь выйти на сцену Зак Готтзаген. Такое событие, где человек с синдромом Дауна вручал престижную кинопремию, стало первым в истории Оскара за все 92 года существования.

К теме: Победители премии Оскар-2020: список

оскар 2020
Шайа ЛаБаф (слева) и Зак Готтзаген (справа) / Getty Images

Герой фильма "Арахисовый сокол" вместе с Шайем ЛаБафом объявили победителей в категории "Лучший игровой короткометражный фильм" – ими стали создатели фильма "The Neighbors' Window" ("Окно соседей") режиссера Маршалла Карри. И хотя сначала Зак неправильно объявил фильм, назвав его "Вдова соседей", Шайа быстро его исправил и они вместе вручили победителям заветную статуэтку. Добавим, что в этой категории за награду также соревновались фильмы "Brotherhood", "Nafta Football Club", "Saria" и "A Sister".

оскар 2020
Шайа ЛаБаф и Зак Готтзаген на церемонии награждения Оскар-2020 / Getty Images

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Оскар 2020 Оскар LifeStyle Кино Новости LifeStyle Звездные болезни
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